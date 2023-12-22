Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da 2 kamyonet dolusu kaçak sigara, tütün ve makoron ele geçirildi

        BURSA´nın Orhangazi ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında, yüklü miktarda kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, 2 kamyonetin kasasına doldurularak emniyet binasına getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 15:48 Güncelleme: 22.12.2023 - 15:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da 2 kamyonet dolusu kaçak sigara, tütün ve makoron ele geçirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA´nın Orhangazi ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında, yüklü miktarda kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, 2 kamyonetin kasasına doldurularak emniyet binasına getirildi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü´nce ilçe genelinde, kaçak tütün ve sigara satışına yönelik yapılan denetimler kapsamında, alınan ihbar üzerine Camikebir Mahallesi´ndeki bir pasajda bulunan depoya baskın düzenlendi. Savcılık talimatı ile yapılan aramada, 7 bin 320 paket dolu makaron, 283 kilo tütün, 125 bin boş makaron, bin 50 sahte bandrol ele geçirildi. El konulan malzemeler, 2 kamyonetin kasasına yüklenerek emniyet binasına getirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı. Depoda bulunan 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bursa'da Filiboz Mescidi'nin aç...
        Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Bursa'da Filiboz Mescidi'nin aç...
        Bursa'da kanserden hayatını kaybeden genç polis son yolculuğuna uğurlandı
        Bursa'da kanserden hayatını kaybeden genç polis son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanlığı koruma polisi, son yolculuğuna uğurlandı
        Cumhurbaşkanlığı koruma polisi, son yolculuğuna uğurlandı
        Vize alamayan Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, İngiltere'deki maça 1´i...
        Vize alamayan Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, İngiltere'deki maça 1´i...
        Vize alamayan Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, İngiltere'deki maça 1´i...
        Vize alamayan Bursa Uludağ Kadın Basketbol Takımı, İngiltere'deki maça 1´i...
        Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin 8 seferi iptal edildi