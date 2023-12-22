Bursa'da 2 kamyonet dolusu kaçak sigara, tütün ve makoron ele geçirildi
BURSA´nın Orhangazi ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında, yüklü miktarda kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, 2 kamyonetin kasasına doldurularak emniyet binasına getirildi.
BURSA´nın Orhangazi ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında, yüklü miktarda kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, 2 kamyonetin kasasına doldurularak emniyet binasına getirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü´nce ilçe genelinde, kaçak tütün ve sigara satışına yönelik yapılan denetimler kapsamında, alınan ihbar üzerine Camikebir Mahallesi´ndeki bir pasajda bulunan depoya baskın düzenlendi. Savcılık talimatı ile yapılan aramada, 7 bin 320 paket dolu makaron, 283 kilo tütün, 125 bin boş makaron, bin 50 sahte bandrol ele geçirildi. El konulan malzemeler, 2 kamyonetin kasasına yüklenerek emniyet binasına getirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı. Depoda bulunan 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.