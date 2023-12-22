Bursa'da 2 kamyonet dolusu kaçak sigara, tütün ve makoron ele geçirildi BURSA´nın Orhangazi ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında, yüklü miktarda kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, 2 kamyonetin kasasına doldurularak emniyet binasına getirildi.

BURSA´nın Orhangazi ilçesinde bir depoya düzenlenen baskında, yüklü miktarda kaçak sigara, tütün ve makaron ele geçirildi. Ele geçirilen malzemeler, 2 kamyonetin kasasına doldurularak emniyet binasına getirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü´nce ilçe genelinde, kaçak tütün ve sigara satışına yönelik yapılan denetimler kapsamında, alınan ihbar üzerine Camikebir Mahallesi´ndeki bir pasajda bulunan depoya baskın düzenlendi. Savcılık talimatı ile yapılan aramada, 7 bin 320 paket dolu makaron, 283 kilo tütün, 125 bin boş makaron, bin 50 sahte bandrol ele geçirildi. El konulan malzemeler, 2 kamyonetin kasasına yüklenerek emniyet binasına getirilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı. Depoda bulunan 1 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.