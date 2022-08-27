Buzdolabını Kim İcat Etti?

Buzdolabı; Karl Von Linde’nin Almanya’da kurmuş olduğu bir mühendislik laboratuvarında icat edilmiştir. Almanya’nın Bavyera eyaletinde bulunan bu laboratuvarda 1873 ile 1876 yılları arasında soğutma teorisi üzerine yaptığı çalışmaların sonucunda 1876 yılında elektrikle çalışan ilk buzdolabını icat etmeyi başarmıştır.

Her ne kadar buzdolabının icadı ile ilgili çalışmalar ve ilk örnekler daha eskiye dayansa da elektrik enerjisiyle çalışan ilk buzdolabının mucidi Alman Karl Von Linde olarak kabul edilmektedir. 1876 yılında ilk elektrikli buzdolabını icat eden Linde, 1877 yılında bu icadının patentini almıştır.

Teknolojik devrimlerin en önemlilerinden birisi olan ve insanın hayat kalitesini eskisine nazaran birkaç kat arttıran buzdolabı kaç yılında bulundu? İşte, tüm detaylar…

Buzdolabı Nasıl İcat Edildi?

Tarih boyu insanlar gıdalarının bozulmasını önlemek için, ürünleri soğutmanın yollarını aramışlardır. Doğanın verdiği buz ve kar gibi imkânlardan yararlanan insanlar ayrıca gıdalarını uzun süre muhafaza etmek için topraklara çukurlar açmış ve bu çukurları birer soğutucu olarak kullanmışlardır. Antik Yunan’da insanlar; terlemenin buharlaşma yoluyla insan vücudunun serinlemesi anlamına geldiğini keşfetmişler ve buharla soğutma yöntemini ürün saklamada da kullanmışlardır. Edindikleri bu bilgiden hareketle, nemli kaplara koydukları gıdaları uzun bir süre saklayabilmişlerdir.

Buzdolabının icadına giden yoldaki en büyük adımlardan ilki William Cullen’a aittir. Glasgow Üniversitesi’nde profesör olan Cullen; buharlaşma sürecini hızlandıracak deneyler yapmıştır. Çalışmalarının sonunda, azaltılmış basınç altında, eteri buharlaştırarak donma derecesini elde etmeyi başarmıştır.

Mekanik soğutmaya sahip bir buzdolabının yapılması ise 1790 yılında ilk kez mümkün olmuştur. İngiliz mucitler Thomas Harris ve John Long tarafından geliştirilen bu ilk mekanik buzdolabı ile o dönemde bir paten de almışlardır. Tulumbaya benzer bir sistemle ve tamamen insan gücünü ihtiyaç duyan bu ilk buzdolabı, elektrikli buzdolabına giden yolda önemli bir aşamadır.

1805 yılında Oliver Evans sıvı yerine buhar kullanan ilk soğutma makinesini icat etmeyi başarmıştır.

İnsan gücüne ihtiyaç duymadan çalışan ilk pistonlu buzdolabı ise 1834 yılında Amerikalı Jacob Perkins ile mümkün olmuştur. Eter ile çalışan bir pistonlu buzdolabı yapmayı başaran Perkins, bu icadının patentini de almıştır. Fakat eterin yanıcı ve patlayıcı özellikteki bir madde olması bu cihazı son derece tehlikeli kılmaktaydı.

Pratik yiyecek ve içecekleri ambalajlamak için icat edilen ilk buz makinesi ise 1857 yılında James Harrison tarafından icat edilmiştir.

Modern buzdolaplarının atası olarak kabul edilen ilk buzdolabı ise 1876 yılında Alman mucit Karl Von Linde tarafından icat edilmiş ve 1877 yılında patenti alınmıştır. Linde’ye ait olan bu ilk buzdolabı tıpkı kendinden önce gelenler gibi eter kullanmaktaydı ve bu durum son derece riskli bulunuyordu.

Eter yerine freon gazı kullanılan ilk buzdolabı ise Baltzar Von Platen ve Carl Munters tarafından üretilmiştir. Daha etkin bir soğutma sağlayan ve eter gibi patlama riski taşımayan bu cihaz, buzdolabı tarihinde büyük bir dönüm noktası olmuştur.