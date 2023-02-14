Çağrı Çıtanak'ın acı günü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Magazin Çağrı Çıtanak'ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak depremde hayatını kaybetti - Magazin haberleri
ABONE OL

Çağrı Çıtanak'ın acı günü

Çağrı Çıtanak, 10 ilimizi etkileyen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremlerin ardından Hatay'daki annesi Nevber Yurdal Çıtanak'ın enkaz altında kaldığını söyleyerek yardım istemişti. Çıtanak'ın annesi hayatını kaybetti

Çağrı Çıtanak'ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak depremde hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremlerde binlerce insan yaşamını yitirdi. Oyuncu Çağrı Çıtanak ve Başak Gümülcinelioğlu da Hatay'daki anneleri Nevber Yurdal Çıtanak'tan iyi bir haber alabilmek için günlerdir umutla bekliyordu. Fakat Başak Gümülcinelioğlu, depremin 9'uncu gününde acı haberi duyurdu. Çağrı Çıtanak'ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak hayatını kaybetti.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Başak Gümülcinelioğlu, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda "Annemizi kaybettik. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Depremin ilk günü yıkılan binada annesinin de yaşadığını söyleyen Çağrı Çıtanak yetkililere yardım çağrısı yapmıştı; "Hatay/Antakya/Sümerler mahallesi harbiye cad. yıkılan bina A/3 blok doğup büyüdüğüm apartmandır. Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin."

Başak Gümülcinelioğlu da bulunduğu paylaşımda "Annemiz Nevber Yurdal Çıtanak'tan haber alamıyoruz" diyerek yardım istemişti. "Annemiz Nevber Yurdal Çıtanak 'dan haber alamıyoruz! Lütfen Acil yardım... Sümerler Mahallesi Belediye Kooperatifi A3 Blok Kat: 3 Daire: 8 Antakya/Hatay Nevber Yurdal Çıtanak" ifadelerini kullanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Sabahat Akkiraz ablasını depremde kaybetti
MAGAZİN Ablasını depremde kaybetti
Ferhat Göçer'den Zilan Tigris'e veda: Duyduğumda nefesim kesildi - Magazin haberleri
MAGAZİN "Duyduğumda nefesim kesildi"
Sertab Erener, depremden etkilenen hayvanlar için çiftlik kurdu - Magazin haberleri
MAGAZİN Depremden etkilenen hayvanlar için çiftlik kurdu
Son dakika: Kurtuluş Kuş'a zorla getirme kararı! Taciz iddiasıyla yargılanıyordu - Magazin haberleri
MAGAZİN Zorla getirme kararı
Kıvanç Tatlıtuğ'dan deprezedeler için yeni yardım - Magazin haberleri
MAGAZİN Kıvanç'tan yeni yardım
TAHA DUYMAZ SON DAKİKA | Ölüm iddialarının ardından ablası Semiha Duymaz'dan açıklama! Taha Duymaz öldü mü, yaşıyor mu? Fenomen Taha Duymaz kimdir, bulundu mu, enkazdan çıkarıldı mı, son durum nedir?
MAGAZİN Taha Duymaz'ın ablası iddiaları yalanladı!
Ünlü oyuncu Ogün Kaptanoğlu Hatay'da enkaz altındaki çocuğu kurtardı
MAGAZİN Ünlü oyuncu enkaz altındaki çocuğu kurtardı
Çiçek Dilligil'in öğrencisi Selahattin Aksoy hayatını kaybetti - Magazin haberleri
MAGAZİN Çiçek Dilligil'in acı günü
Aşkım Burçe Tunay'ın sevgilisi Yiğit Can Datlı depremde hayatını kaybetti: Yarım kalmadık, mahşere kaldık...
MAGAZİN "Yarım kalmadık biz, mahşere kaldık"
Karsu Dönmez'in kuzeni ve yeğenleri depremde hayatını kaybetti - Magazin haberler
MAGAZİN 10 akrabasını kaybetti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.