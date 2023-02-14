Çağrı Çıtanak'ın acı günü

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki yıkıcı depremlerde binlerce insan yaşamını yitirdi. Oyuncu Çağrı Çıtanak ve Başak Gümülcinelioğlu da Hatay'daki anneleri Nevber Yurdal Çıtanak'tan iyi bir haber alabilmek için günlerdir umutla bekliyordu. Fakat Başak Gümülcinelioğlu, depremin 9'uncu gününde acı haberi duyurdu. Çağrı Çıtanak'ın annesi Nevber Yurdal Çıtanak hayatını kaybetti.

YARDIM ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Depremin ilk günü yıkılan binada annesinin de yaşadığını söyleyen Çağrı Çıtanak yetkililere yardım çağrısı yapmıştı; "Hatay/Antakya/Sümerler mahallesi harbiye cad. yıkılan bina A/3 blok doğup büyüdüğüm apartmandır. Annem oradaydı! Bu bina en yüksek ve haliyle en çok oturanı olan binasıdır. Lütfen daha fazla insanın kurtulması için ulaşın ve yardım edin."