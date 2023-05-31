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İsimlerin anlamı, çeşitli birçok nedenden dolayı araştırılabilir. Anne baba adayları çocukları için bir isim arayışında olabileceği, günlük hayatta duyduğunuz bir adın anlamını da merak edip araştırabilirsiniz. Bir ismin anlamı günümüzde artık çok kolay bir şekilde öğrenilebilmektedir. Burada bilmeniz gereken birkaç nokta vardır. Her ismin farklı anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Canan isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

CANAN ADININ ANLAMI NEDİR?

Canan ismi de tıpkı diğer adlar gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Canan adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Canan isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, detaylı bilgi sahibi olmak için içeriğimize bakabilirsiniz.

CANAN İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Canan ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şöyledir;

Gönülden sevilen, gönül verilmiş olan kadın, sevgili. Tasavvufta Tanrı.

CANAN ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Canan ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Canan adını koymak caizdir.

CANAN İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Canan ismini kullanan 91.236 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Canan ismini kullanan 20.475 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Canan ismini kullanan 7.190 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Canan ismini kullanan 5.687 kişi bulunmaktadır.

CANAN ADININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİ

Canan adındakiler çok açık sözlü insanlardır. İyimser bir tavırları vardır Mantıktan önce duygularıyla hareket eden insanlardır. Hisleri oldukça kuvvetlidir. Hislerine güvenerek davranırlar. Kendilerini her ortamda oldukça net bir şekilde ifade etmektedirler. Cevapları adeta hazırdır. Hayatı dolu dolu ve keyifli, enerjili bir şekilde yaşamayı severler.

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