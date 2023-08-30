Çankırı'da fosilleri bulunan 4 tür bilim dünyasına kazandırıldı

Oklu kirpi benzeri bir hayvana ait fosil bulunduğunu ve buna da Hystrix kayae adını verdiklerini aktaran Sevim Erol, "Çankırı'ya özgü bir hayvan. Bu türe de Çorakyerler ekip üyesi Ege Üniversitesinde Prof. Dr. Tanju Kaya'nın soyadını verdik" dedi.

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En son Anadoluvius turkae adının verildiği goril benzeri bir türe ait fosillerin de yayının çıktığını anlatan Sevim Erol, şöyle konuştu:

"En son Nature dergisinde yayınlanan yeni bir goril benzeri bir canlı diyeceğim, Anadoluvius turkae diye isimlendirdik. Aslında benzerleri Yunanistan, Bulgaristan'da bulunmakla birlikte Çankırı'da bulduğumuz tür onlardan çok daha farklı özelliklere sahip. Tabii ki bu fosille ilgili sadece yüz ve diş kalıntılarını elde ettik. Vücut kalıntılarını bulduğumuz zaman çok daha net tanımlamamız mümkün olacak ama şu anki bilgilerle tanımladığımız bu hayvanın özelliklerinden yola çıkarak sadece Çankırı ili ve çevresinde yaşamış olduğunu anlıyoruz."