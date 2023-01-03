Enflasyon oranları canlı yayında açıklanıyor! 2022 Aralık ayı enflasyon oranları ile birlikte Emekli maaş zammı ve memur maaş zammı ve kira artış oranı da kesinleşmiş olacak. Bu nedenle milyonların gözü TÜİK Aralık ayı enflasyon oranları açıklama saatine çevrilmiş durumda. Hemen belirtelim ki, enflasyon oranları Habertürk TV canlı yayın sayfası üzerinden canlı yayında izlenebilecek. Peki, Aralık enflasyon oranları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte TÜİK Aralık ayı enflasyon oranı açıklanma saati...

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