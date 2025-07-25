Cardi B'ye mikrofon fırlatma davası

Cardi B, 2023'te Las Vegas'ta verdiği bir konserde içkisini kendisine doğru atan bir konser seyircisine mikrofon fırlattığı iddiasıyla saldırı, darp ve tedbirsizlik suçlamalarıyla dava edildi.

O dönemde internette hızla yayılan videoda Cardi B, 'Bodak Yellow' şarkısını söylerken bir seyirci bardağını şarkıcıya doğru atarken görülüyordu. Cardi B de bu duruma hızlı bir tepki gösterip elindeki mikrofonu kalabalığın arasından bulduğu o kişiye doğru fırlatarak bağırıyordu.

Başka videolarda mikrofonun birine ulaştığı görülüyordu. Birkaç güvenlik görevlisi araya giriyor ve sonunda Cardi B konsere devam ediyordu.

O konserde mikrofonun isabet ettiği Jane Doe, Cardi B'ye dava açtı. Mahkemeye sunulan şikayet dilekçesinde, "Performans sırasında Cardi B, gözle görülür derecede yüksek sıcaklık koşulları altında sahneye çıktı ve elinde bir mikrofonla seyircilerden üzerine su sıçratmalarını sözlü olarak talep etti. Cardi B, konsere gelenleri tekrar tekrar su atmaya teşvik eden jest ve ifadelerde bulundu, dolaylı olarak içeceklerin hafifçe sıçramasını onayladı" denildi. Dava dosyasında ayrıca; "Birçok katılımcı da aynı şekilde karşılık verdi ve sahneye doğru içecek fırlattı; bunlardan birkaçı da Cardi B'ye ve çevresindeki performans alanına sıçradı" diye anlatıldı.

REKLAM Dosyada, "Cardi B'nin açık sözlü ortamına uygun bir şekilde ve diğer katılımcılarla uyumlu bir şekilde, davacı da içkisinin küçük bir kısmını Cardi B'ye doğru attı. Cardi B, bariz bir öfkeyle ve hiçbir uyarıda bulunmadan, aniden ve sert bir şekilde mikrofonunu doğrudan davacıya fırlattı" denildi. Cardi B'den davacı olan seyirci, olay sonrası hem medyadan hem de halktan fiziksel tepki, manevi zarar, itibar kaybı ve taciz gördüğünü iddia etti. Ayrıca, mikrofonun daha sonra yaklaşık 100 bin dolara açık artırmaya çıkarılmasıyla manevi zararının daha da kötüleştiğini öne sürdü. "ACINASI BİR ŞANTAJ GİRİŞİMİ" Cardi B'nin avukatı Drew Findling, davayla ilgili yaptığı açıklamada; "İki yıl önce yaşanan mikrofon olayıyla ilgili dava açılması, açık ve acınası bir şantaj girişimidir. Las Vegas Metropolitan Polis Merkezi ve Clark County Bölge Savcılığı, delil yetersizliği nedeniyle bu davayı uzun zaman önce kapattı, ancak görünüşe göre bir ünlüden para kazanma fırsatı, istekli bir hukuk firması için kaçırılmayacak kadar büyük bir fırsattı" dedi.