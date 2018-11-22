Ay Yapım’ın başrollerinde; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz gibi birbirinden önemli isimlerin yer aldığı, bu akşam Show TV’de ilk bölümü ile ekrana gelecek yeni dizisi ‘Çarpışma’nın ilk sahnesi yayınlandı.

ÇARPIŞMA KONUSU

Dizide, İstanbul Organize Şube’de Başkomiser olarak görev yapan Kadir Adalı’yı canlandıran Kıvanç Tatlıtuğ’un; “İnsan sadece bir şeyi merak eder, ‘son’u… Sonu bilmek ister, ne zaman öleceğini, ne kadar yaşayacağını... İnsan işte, bazen melektir, bazen şeytan. Bazen zekidir, bazen cahil… İnsan bazen saftır, bazen kurnaz. Bazen kurbandır, bazen cellat. Ne olursan ol ya da ne yaparsan yap, neyin nerede başlayıp nerede biteceğini asla bilemezsin” sözleriyle yayınlanan ilk sahne, Çarpışma’yı sabırsızlıkla bekleyen izleyicilerini daha da heyecanlandırdı.

ÇARPIŞMA 1. BÖLÜMDEN İLK SAHNE

ÇARPIŞMA'NIN 1. BÖLÜM ÖNCESİ SON FRAGMANI YAYINLANDI!

Çarpışma bu akşam saat 20.00’de Show TV’de ilk bölümü ile ekrana gelecek yeni dizisi ‘Çarpışma’nın 1. bölüm yayını öncesi, son fragmanı yayınlandı.

ÇARPIŞMA 1. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE

ÇARPIŞMA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bşrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Melisa Aslı Pamuk, Alperen Duymaz’ın paylaştıkları ‘Çarpışma’, bu akşam saat 20.00’de Show TV’de!

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ