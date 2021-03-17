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Casper Coin nedir? Casper coin nasıl alınır?

Ekonomi dünyasının gündeminden kripto paralar düşmüyor. Son zamanların en popüler konularının başında gelen krito paralardan biri olan Casper coin araştırılıyor. Casperlabs firması tarafından geliştirilen kripto para Casper Coin nedir? Casper coin nasıl alınır?

Casper Coin nedir? Casper coin nasıl alınır?

Coinlist üzerinden listelendiği bilinen Casper Coin araştırılıyor. Uzun süredir sosyal medyada da sık sık gündem olan kripto paralara dair her şey merak ediliyor. Kripto kapa casper coin nasıl, nereden alınır? Casper Coin nedir?

CASPER COİN NEDİR?

Casper ağı, Casper CBC spesifikasyonuna göre oluşturulan ilk canlı Proof of Stake blok zinciridir. Casper coin ise Coinlist borsasında listelenen, Coinlist kripto para borsasının ICO (Initial coin offering) projesi olarak bilinir.

ICO, herhangi bir projeye bütçe sağlayabilmek için toplanan paraları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bir projesi olanlar projelerini tanıtırlar ve yatırımcılardan maddi destek talep ederler. Projeyi desteklemek isteyen yatırımcılar da ön satış ile coinleri ya da hisseleri satın alarak projeye destek olmurlar.

CASPER COİN NASIL ALINIR?

Casper coin Coinlist üzerinden satın alınabilir.

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