Çatışmaların 4. günü: İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları sürüyor!
İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından İran-İsrail hattında başlayan karşılıklı çatışmalar 4. gününe girdi. Dünya, bölgedeki yüksek tansiyonu endişeyle izlerken, İsrail ve İran arasındaki saldırılar gece boyu devam etti. İran, Tel Aviv, Kudüs ve Hayfa'yı vurdu; İsrail, İran'ın silah üretim tesislerini ve İran'daki iki nükleer tesisi hedef aldı. İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın sabaha doğru gerçekleştirdiği saldırıların ardından "Tahran'da yaşayanlar bunun bedelini yakında ödeyecek" dedi
İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırıların ardından bölgede başlayan yüksek gerilim devam ediyor. İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının 4. gününde yüzlerce kişi öldü ve yaralandı, taraflar saldırılarını genişletti.
Çatışmaların 4. gününde yaşananlar...
İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler enerji santralleri ve yerleşim yerlerine isabet ederken, İsrail ise başkent Tahran'da füze üreten tesislere ve fırlatma rampalarına hava saldırıları düzenlendi.
İsrailli yetkililer, başta Hayfa ve Tel Aviv olmak üzere birçok bölgesinde yerleşim yeri, enerji tesisleri ve kamu binalarına füzelerin isabet ettiği açıklandı. İsabet eden füzelerin ardından patlamalar yaşanırken enkaz altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.
İsrail Ordusu vatandaşların cep telefonlarına sığınaklardan çıkmamaları yönünde bildirimler gönderdi.
KATZ: TAHRAN'DA YAŞAYANLAR BEDELİNİ ÖDEYECEK
İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın sabaha doğru gerçekleştirdiği saldırıların ardından "Tahran'da yaşayanlar bunun bedelini yakında ödeyecek" dedi
İRAN'DAN SABAHA KARŞI YENİ SALDIRI
Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.
Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. AA ekibi, Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.
İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.
HAYFA ENERJİ SANTRALİNDE YANGIN
İran'dan fırlatılan balistik füzeler Hayfa şehrindeki enerji santraline isabet etti. Elektrik, petrol ve sanayi tesislerinin olduğu öğrenilen bölgede saldırı sonrası patlamalar yaşanırken, büyük çapta yangının çıktığı görüldü.
İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI
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İsrail ordusu gece yarısı İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere İran'ın birçok bölgesine yeni bir saldırı dalgası başlattı.
İran'ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklayan İsrail ordusu, İran'ın silah üretim kapasitesini hedef alan kapsamlı bir saldırı dalgasını daha tamamladığını ileri sürdü.
İRAN'DA CAN KAYBI 224'E YÜKSELDİ
İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.
İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 16 kişinin öldüğü, 400'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.
İran Devrim Muhafızları'nın istihbarat şefi Muhammed Kazemi ve yardımcısının Pazar günü İsrail'in Tahran'a düzenlediği saldırılarda öldürüldü.
TRUMP: İRAN VE İSRAİL ANLAŞMA YAPMALI
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında "yakında" barış olacağını söyledi ve birçok görüşme ve toplantı yapıldığını, iki ülkenin bir anlaşma yapması gerektiğini söyledi. Trump, Truth Social'da "İran ve İsrail bir anlaşma yapmalı ve yapacak. Yakında barışa kavuşacağız" ifadelerini kullandı.
"TRUMP HAMANEY'E SUİKAST PLANINI VETO ETTİ"
Reuters'ın aktardığı haberde, Trump'ın İsrail'in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast planını veto ettiği ifade edildi. Reuters'a konuşan yetkililer, üst düzey ABD yetkililerinin İsrail'in büyük bir saldırı başlatmasından bu yana İsrail yetkilileriyle sürekli iletişim halinde olduklarını ve İsrail'in Hamaney'e suikast düzenlemek istediği ancak Trump'ın onları plandan vazgeçirdiğini söyledi.