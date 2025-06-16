Çatışmaların 4. günü: İsrail ile İran'ın karşılıklı saldırıları sürüyor!

İsrail'in İran'a yönelik 13 Haziran günü başlattığı saldırıların ardından bölgede başlayan yüksek gerilim devam ediyor. İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırılarının 4. gününde yüzlerce kişi öldü ve yaralandı, taraflar saldırılarını genişletti.

İran'ın İsrail'e fırlattığı füzeler enerji santralleri ve yerleşim yerlerine isabet ederken, İsrail ise başkent Tahran'da füze üreten tesislere ve fırlatma rampalarına hava saldırıları düzenlendi.

İsrailli yetkililer, başta Hayfa ve Tel Aviv olmak üzere birçok bölgesinde yerleşim yeri, enerji tesisleri ve kamu binalarına füzelerin isabet ettiği açıklandı. İsabet eden füzelerin ardından patlamalar yaşanırken enkaz altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları başlatıldı.

İsrail Ordusu vatandaşların cep telefonlarına sığınaklardan çıkmamaları yönünde bildirimler gönderdi.

İsrail Savunma Bakanı Katz, İran'ın sabaha doğru gerçekleştirdiği saldırıların ardından "Tahran'da yaşayanlar bunun bedelini yakında ödeyecek" dedi

Sabaha karşı İran'dan İsrail'e doğru ateşlenen yoğun füze atışı nedeniyle İsrail'de çok geniş bir alanda saldırı alarmları çaldı.

Tel Aviv ve çevresinde hava savunma sistemlerini aşan bazı füzeler isabet etti. AA ekibi, Tel Aviv merkezinde en az bir noktada füzenin isabet ettiğini, burada güçlü patlamanın ardından yoğun dumanlar yükseldiğini gözledi.

İsrail ordu sözcülüğü, sığınaklardan çıkılabileceği bilgisini geçerken, kurtarma ekiplerinin vurulan noktalara doğru harekete geçtiği belirtildi. İsrail ordusu, isabet eden yerlerden görüntü ve konum paylaşılmaması ve "İran'ın bunları saldırılarını geliştirmekte kullanabileceği uyarısı" yaptı.

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HAYFA ENERJİ SANTRALİNDE YANGIN

İran'dan fırlatılan balistik füzeler Hayfa şehrindeki enerji santraline isabet etti. Elektrik, petrol ve sanayi tesislerinin olduğu öğrenilen bölgede saldırı sonrası patlamalar yaşanırken, büyük çapta yangının çıktığı görüldü.

İSRAİL'DEN İRAN'A YENİ SALDIRI DALGASI

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İsrail ordusu gece yarısı İran'ın başkenti Tahran başta olmak üzere İran'ın birçok bölgesine yeni bir saldırı dalgası başlattı.

İran'ın orta kesimindeki karadan karaya füze üslerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıklayan İsrail ordusu, İran'ın silah üretim kapasitesini hedef alan kapsamlı bir saldırı dalgasını daha tamamladığını ileri sürdü.