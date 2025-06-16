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        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız

        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın ilk nükleer silahını geliştirmesine aylar kaldığı yönünde istihbarata sahip olduklarını iddia ederek, "İkinci bir holokost, nükleer bir holokost yaşamayacağız" dedi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 16.06.2025 - 01:35 Güncelleme: 16.06.2025 - 01:47
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        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
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        İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırıları ilişkin açıklamada bulundu. Netanyahu, İran'ın ilk nükleer silahını geliştirmesine aylar kaldığı yönünde istihbarata sahip olduklarını iddia ederek, İran'a karşı saldırıların "nükleer bir soykırımı" önlemek için başlatıldığını öne sürdü.

        "ÇOK HIZLI İLERLİYORLARDI"

        Netanyahu, "Harekete geçmek zorundaydık. Kendimizi kurtarmak için ama aynı zamanda dünyayı bu kışkırtıcı rejimden korumak için. Aldığımız ve ABD ile paylaştığımız istihbarat kesinlikle açıktı. Uranyumu silah haline getirmek için gizli bir plan üzerinde çalışıyorlardı, çok hızlı ilerliyorlardı, aylar içinde ve kesinlikle bir yıldan daha kısa bir süre içinde bir test cihazı ve muhtemelen bir ilk cihaz elde edeceklerdi" dedi.

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        Netanyahu, "İkinci bir holokost, bir nükleer holokost yaşamayacağız. Bir önceki yüzyılda zaten bir tane yaşadık. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

        İran'ın 9 bombaya yetecek kadar zenginleştirilmiş uranyuma sahip olduğunu iddia eden Netanyahu, "Tek yapmaları gereken onları silah haline getirmekti. Biz bunu durdurduk" dedi.

        "AYAKLANMA KARARI İRAN HALKININ KARARIDIR"

        İran'daki hedefleri arasında rejim değişikliği olup olmadığı sorusuna Netanyahu, "Sonuç kesinlikle bu olabilir, çünkü İran rejimi çok zayıf. İran halkının oksijenini emiyorlar. Bu kez harekete geçme, ayaklanma kararı İran halkının kararıdır" dedi.

        Netanyahu, İsrail saldırılarında İran Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi ile yardımcısı Hasan Mohaqiq'in öldürüldüğünü iddia etti. Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırılar öncesinde bilgilendirildiğini belirterek, İsrail istihbaratının ABD ile "her türlü bilgiyi" paylaştığını açıkladı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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