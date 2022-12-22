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Haberler Gündem İstanbul Çekmeköy'e Nasıl Gidilir? Metro, Metrobüs, Marmaray ve Otobüs ile Çekmeköy'e Ulaşım Yolları
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Çekmeköy'e nasıl gidilir? Metro, metrobüs, marmaray ve otobüs ile Çekmeköy'e ulaşım yolları

Çekmeköy, İstanbul’un Anadolu yakasında yer alan çam ormanlarıyla konumlanmış şehrimizin oksijen kaynaklarından biridir. Doğanın kalbinde yer alan semte çeşitli ulaşım alternatifleri bulunmaktadır. Toplam 3 farklı orman alanıyla çevrili semt, şehrin gürültülü havasından kaçıp rahat bir nefes almak isteyenler için kaçınılmaz bir seçenektir.

Çekmeköy'e Nasıl Gidilir? Metro, Metrobüs, Marmaray ve Otobüs ile Çekmeköy'e Ulaşım Yolları

Çekmeköy'e Nasıl Gidilir?

Çekmeköy, popülaritesinin artmasıyla birlikte şehrin en güzide semtlerinden biri halini almıştır. Önceleri Ümraniye semtine bağlı olan Çekmeköy, zamanla ilçe halini gelmiştir. Bu güzide semt için şehrin hangi yakasında bulunduğunuza göre değişiklik gösteren ulaşım alternatifleri mevcuttur.

17 mahalle ile 5 köyün katılmasından oluşan Çekmeköy’ün, kuzeydoğusunda Şile, kuzeybatısında Beykoz, güneybatısında Ümraniye, güneydoğusunda ise Sancaktepe ve Ömerli Barajı bulunmaktadır. Şayet ki Avrupa Yakasında oturuyorsanız ulaşım için metrobüs ve Marmaray seçeneklerini değerlendirebilirsiniz.

Ancak deniz manzarası eşliğinde yolculuğunu tamamlamak isteyenler için vapurla ulaşım seçeneği de karşımızda çıkmaktadır. Ancak Anadolu yakasından ikamet ediyorsanız metro ve Marmaray’ı kullanmak ulaşım yönünden sizin için daha kolay olacaktır. Ayrıca Anadolu yakasında oturan için bir diğer alternatif otobüs olarak karşımıza çıkmaktadır. Dilerseniz kendi şahsi aracınızla da bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Metro ile Çekmeköy'e Ulaşım

Metro ile ulaşım hem kolaylığı hem de rahatlığı bakımından İstanbul halkının ilk ulaşım tercihlerinden biri olarak karşımıza çıkıyor. Çekmeköy’e ulaşım rahatlığı bakımından en pratik yollardan biri şüphesiz ki metrolardır. Çekmeköy’e de metro ile ulaşım sağlamak isterseniz öncelikle Marmaraya binip Üsküdarda inmeli ve M5 Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy metrosuyla Çekmeköy durağına iniş sağlayabilirsiniz.

Marmaray ile Çekmeköy'e Ulaşım

Hem zamandan tasarruf hem de rahatlıktan ödün vermeden kolay bir şekilde ulaşım imkânı tanıyan Marmaray, HALKALI-GEBZE istikameti olmak üzere adeta geniş bir şehir turu sunmakta. Çekmeköy’e ulaşım için öncelikle Marmaray’a binmeli ve Üsküdar durağında inmelisiniz.

Buradan M5 numaralı Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy metro hattına binerek Çekmeköy’e varış sağlayabilirsiniz. Kısaca Çekmeköy’e ulaşım için Marmaray ve metro ulaşım alternatiflerini kullanmanız gerekmektedir.

Kadıköy'den Çekmeköy'e Nasıl Gidilir?

Kadıköy’den Çekmeköy’e ulaşım sağlamak için pek çok farklı ulaşım yolları bulunmaktadır. Dilerseniz otobüsle ulaşım sağlayacağınız gibi daha kısa sürede, trafiğe takılmadan gitmek istiyorum diyorsanız metrobüs ve metro seçeneğini de kullanabilirsiniz. Öncelikle bölgeye ulaşım için Söğütlüçeşmeden metrobüse binmeli ve Altunizade durağında inmelisiniz.

Buradan M5 numaralı Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy metro hattını kullanarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Ben metrobüs değil de metroyu kullanmak istiyorum diyenler için, M4 Kadıköy-Kartal metrosu seçeneği karşımıza çıkmaktadır. M4 Kadıköy-Kartal metrosu ile Ayrılıkçeşmesinde indikten sonra M5 numaralı Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy hattını kullanarak Çekmeköy’e ulaşım sağlayabilirsiniz.

Avrupa Yakası'ndan Çekmeköy'e Nasıl Gidilir?

Çekmeköy Anadolu yakasında yer aldığından dolayı ilçeye en kolay ulaşım yolu olarak metrobüs ya da Marmaray karşımıza çıkmaktadır. Dilerseniz size en yakın metrobüs durağına binerek Altunizade’de inebilir, buradan M5 numaralı Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy metro hattıyla Çekmeköy’e gidebilirsiniz.

Marmaray’ı kullanmak isteyenler ise Üsküdar’da inerek M5 metro hattına geçiş sağlayabilir. Yok, ben deniz manzarası eşliğinde seyahat etmek istiyorum diyenler ise Eminönü, Karaköy, Ortaköy, Beşiktaş ve Kabataş sahillerinden binerek şehir hatları vasıtasıyla önce Üsküdar’a ardından da M5 numaralı Üsküdar – Ümraniye – Çekmeköy metro hattına binerek Çekmeköy’e varış sağlayabilir.

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