Cilt No Nedir?

Eski nüfus cüzdanları pembe ve mavi olarak farklı renklerde kullanılırdı. Bu nüfus kağıdında kişinin nüfusa kayıtlı olduğu yer, aile sıra no, sıra no, kayıt no, seri no gibi bazı bilgiler de bulunuyor. Peki, cilt no ne demek? Cilt no, nüfus cüzdanının arka kısmında yer alan ve kişinin kayıtlı olduğu köy ya da mahallenin bulunduğu ilçedeki aile sıra numarasıdır.

Nüfus cüzdanını değiştirip, yeni kimlik kartına geçiş yapanların bu konuda merak ettiği en önemli hususlardan biri cilt numarasının neden bulunmadığı konusudur. Evet, yeni kimlik kartlarında cilt no bulunmamaktadır. Bununla birlikte bazı bilgiler de kaldırılmıştır. Bu uygulama tamamen güvenlik amaçlıdır.

Yeni Kimliklerde Cilt No Öğrenme / Cilt No Nasıl Öğrenilir?

Eski nüfus cüzdanlarında bulunan aile sıra no, sıra no ve cilt no gib bilgiler yeni kimlik kartları ile birlikte kaldırılmıştır. Bu nedenle yeni kimliklerde cilt no öğrenmek için kimlik kartı yetersiz kalmaktadır. Yeni kimliklerini aldıktan sonra neden cilt no’nun kaldırıldığını düşünen pek çok kişi, “Cilt no nasıl öğrenilir?” sorusunu merak etmeye başlamıştır. Yeni kimliklerde cilt no bulunmamaktadır ancak bu uygulama tamamen güvenlik amaçlıdır. Özellikle bu bilgilere ulaşmak isteyenler, E-Devlet şifresi üzerinden giriş yaparak “Kimlik Bilgilerim” bölümünden kolayca sorgulama yapabilirler. E-Devlet üzerinden yapılan bu işlem sayesinde Nüfus Müdürlüklerine gitme zorunluluğu da ortadan kalkmıştır.

Yeni Kimliklerde Cilt No Nerede Yazıyor?

Eski kimlik kartlarında bulunan bazı bilgiler gibi cilt no da bulunmamaktadır. Bu konu büyük bir gizlilik gerektirdiği için yeni çipli kimlik kartlarından çıkarılmıştır. Cilt no’ya ulaşmak için Nüfus Müdürlüklerine gidebilir ya da hızlı bir şekilde E-Devlet üzerinden görüntüleyebilirsiniz.