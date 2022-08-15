Cem Davran'ın acı günü 0:00 / 0:00

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'Ruhsar', 'İki Kere Kiki', 'Babamın Kemikleri', 'Niyazi Bey' gibi birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu Cem Davran'ın (58) annesi Naciye Ayfer Davran'dan acı haber geldi. Naciye Ayfer Davran'ın yaşamını yitirdiği öğrenildi.

"BİR TANEM VEFAT ETTİ"

Davran, acı haberi sosyal medya hesaplarından yayınladığı gönderilerle duyurdu. Konuyla alakalı açıklama yapan Cem Davran, "Canım annem, bir tanem vefat etti. Uğurlamak isteyen dostlar için;

(Yarın) 15 Ağustos Pazartesi günü öğle namazına müteakip, Zincirlikuyu Camii ve Mezarlığı... Nurlarda uyu kraliçem, Naciye Ayfer Davran..." açıklamasını yaptı.

Takipçileri annesinin vefatıyla yıkılan ünlü oyuncuya başsağlığı mesajları ile destek oldu.

"BENİ HATIRLAMASA DA ŞARKILARI HATIRLIYOR"

İki yıl önce Kurban Bayramı'nda Naciye Ayfer Davran'ı ziyaret eden oyuncu Cem Davran, annesine şarkı söyleyerek destek olmuştu.

Davran, paylaştığı videoya, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Annelik ne muazzam bir mucize. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor, ben onun her saniyesini, kokusunu hatırlıyorum. Hayata yeniden başlamış gibiyiz, bayramları öğrettiği gibi hissediyorum hâlâ." notunu düşmüştü.

Fotoğraf: İHA