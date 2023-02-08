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Cengiz Holding, deprem bölgeleri için 500 milyon TL tutarında destek bağışı yaptığını bildirdi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Bunun 400 milyon TL’si AFAD’a, 100 milyon TL’si ise AHBAP’a iletildi. Tüm çalışmalarımıza aynı hızla devam ederken, yaralarımızı birlikte sarmak için elimizden geleni yapacağız. Bugün birlik olma, birlikte mücadele etme günüdür. Tüm Türk iş dünyasını da bu hassasiyetinin bir parçası olmaya davet ediyor, hep birlikte bu zor günleri aşacağımıza yürekten inanıyoruz" çağrısında bulundu.

Şirketin açıklamasında, "Deprem felaketinin yaralarını sarmak, hayat kurtarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak için kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Deprem bölgelerine iş makineleri, ekipman ve araç desteği sağlamayı sürdürürken, bu araçları kullanacak teknik ekip ile maden işletmelerinde çalışan uzman kurtarma ekiplerini de deprem bölgelerine sevk etmeye devam ediyoruz" dedi.

Açıklamada, toplam 432 kişilik arama kurtarma ekibinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, iş makineleri için gerekli şoför, mühendis, formen, operatör gibi teknik ekipten oluşan yaklaşık 187 kişinin de deprem bölgesindeki çalışmalara destek vermeye devam ettiği kaydedildi.



Cengiz Holding'ten yapılan açıklamada, "Ayrıca Adıyaman, Malatya ve Gaziantep İslahiye’de kurulacak aşevleri için de çalışmalar hızlandırılırken, söz konusu aşevleri 13 Şubat 2023 tarihinden itibaren, günde 5 biner kişiye (toplam 15 bin) sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirecek. İslahiye ve Hatay’da ayrıca 2 ekmek fabrikası desteği sağladık" bilgisine yer verildi.