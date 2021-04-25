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Çetin Altay: Kızıma çok düşkünüm

Oyuncu Çetin Altay, kızı Mila'yı Cihangir'de gezdirirken objektiflere takıldı. Kızına çok düşkün olduğunu söyleyen Altay, "Bugün onun bayramı. Çok şanssızlar, pandemi döneminde büyümeye çalışıyorlar. Her şey onlar için ilerisi güzel olsun" diye konuştu

Çetin Altay: Kızıma çok düşkünüm - Magazin haberleri
"Kızıma çok düşkünüm"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Çetin Altay, kızı Mila ile birlikte Cihangir'de görüntülendi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle oturdukları sokakta kızını gezdiren Altay, ayaküstü gazetecilerle sohbet etti.

Kızı Mila'ya çok düşkün olduğunu belirten 43 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Henüz hiçbir şeyin farkında değil, bugün onun Bayramı. Çok şanssızlar, pandemi döneminde büyümeye çalışıyorlar. Her şey onlar için ilerisi güzel olsun.

Çetin Altay, kısa süreli gezintinin ardından daha sonra kızı ile birlikte evinin yolunu tuttu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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