Ceylan'ın acı günü 

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Ünlü şarkıcı Ceylan Avcı, baba acısıyla sarsıldı. Ahmet Avcı, geçirdiği beyin kanaması sonucu yaşamını yitirdi.

Sanatçı, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, üzüntüsünü "Canımızı, babamızı kaybettik, başımız sağ olsun." sözleriyle dile getirdi.

Takipçileri ise ünlü türkücüye başsağlığı mesajları ile destek oldu.

İKİ YIL ÖNCE DE YEĞENİNİ KAYBETMİŞTİ

Öte yandan Ceylan, 2019 yılında da yeğeni Nazlıcan Arkan'ı kaybetmişti. Pankreas iltihabı teşhisi konulan Arkan, tedavisi sürerken hastanede yaşamını yitirmişti.

"BİZ ÖLECEKTİK"

Ceylan yaşadığı acıyı, "Analar varken, çocuklar ölmemeli. Biz ölecektik, oraya girecektik. Yavrum Nazlıcan... " sözleriyle ifade etmişti.

CEYLAN HAKKINDA

26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Ceylan'ın ailesi Zaza asıllıdır ve aslen Tunceli kökenlidir. Tam adı Ceylan Avcı olan sevilen türkücü, babasının işi nedeniyle küçük yaşlarda müzik dünyasının içinde yer almaya başladı. Henüz 10 yaşında olduğu 1984 yılında şarkıcılık yapmaya başlayan Ceylan, o dönemde seslendirdiği eserlerle geniş kitleler tarafından tanındı.

Çocukluk yılları Almanya'da geçen Ceylan, 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye dönen Ceylan, 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük "Küçük Ceylan" olarak tanıdı. 1986 yılında çıkardığı üçüncü albümü "Seni Sevmeyen Ölsün" 1.300.000 satış rakamına ulaştı.

Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen Ceylan, 2005 yılında çıkardığı "Ah Gönlüm" albümü ile Mü-yap tarafından altın plak almaya hak kazandı. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır.

EVLİLİKLERİ

1991 yılında halasının oğlu Erhan Bozkurt ile Almanya'da nikah masasına oturan Ceylan'ın ilk evliliği çok uzun sürmedi. Ceylan'ın bu birliktelikten 1992 yılında dünyaya gelen "Melodi" adından bir kızı vardır.

2000 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile dünyaevine giren Ceylan'ın bu evliliği 2002 yılında bitti.

Üçüncü evliliğini 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile yapan Ceylan'ın bu birlikteliği de 1 yıldan kısa sürdü.

20 Eylül 2011 tarihinde iş insanı Güncal Tanören ile nikah masasına oturan Ceylan'ın bu ilişkisi 2012 yılında noktalandı.