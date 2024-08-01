Cezaevinden çıktı dehşet saçtı: 3 çocuk annesi eşini demir sopayla katletti

Daha önce düştüğü için bir kolu alçıda olduğu belirtilen Mehmet Ali E'nin jandarmadaki ilk ifadesinde, cezaevinde bulunduğu sırada eşinin kendisi aldattığını, olay anında evde çıkan tartışmada sinirlendiği için demir sopayla eşini dövüp evden ayrıldığını, sonra sağlık ekiplerine haber verdiğini söylediği öğrenildi.