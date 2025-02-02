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        Baygınlığa 'normal' yanıtı! Diş çekiminden ölümde dava açıldı!

        Bursa'da dişi çekildikten sonra hayatını kaybeden 5 yaşındaki Deniz Sönmez ile ilgili soruşturma tamamlandı. 4 sanık hakkında ceza istenilen olayda, çocuklarının baygın vaziyette inlediğini duyan aileye klinikten bu durumun normal olduğunun belirtildiği ifadeleri yer aldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 14:25 Güncelleme: 02.02.2025 - 14:25
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        Diş çekiminden ölümde dava açıldı!
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        Bursa'da genel anesteziyle dişi çekildikten sonra fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren 5 yaşındaki Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili 4 sanık hakkında dava açıldı.

        AA'da yer alan habere göre Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2023 yılının kasım ayında özel bir diş polikliniğinde tedavi gördüğü sırada genel anestezi sonrası durumu kötüleşince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Deniz Sönmez'in (5) ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı.

        İddianamede, ailenin çocuklarını tedavi için özel bir diş polikliniğine götürdüğü, burada 10 Kasım tarihine randevu verildiği, olay günü kliniğe getirilen çocuğa anestezi uzmanı Levent O. ve anestezi teknikeri Gül K. tarafından sedasyon yapıldığı, ardından diş hekimi Aleyna S'nin çocuğun 4 dişinin dolgusunu yaptıktan sonra çürük 1 dişini çektiği belirtildi.

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        Anestezi uzmanı Levent O'nun odadan ayrıldığı saat 13.20 sıralarında diş tedavisinin tamamlandığının anlatıldığı iddianamede, çocuğun kendine gelince titrediği ve ateşinin yükseldiğinin belirtilmesi üzerine diş hekimi tarafından antibiyotik ile ağrı kesici ve ateş düşürücü şurup yazıldığı kaydedildi.

        İddianamede, eve geldiklerinde çocuğun yatakta baygın vaziyette inlediğini duyan ailenin, tekrar kliniği aradığı ancak kendilerine durumun normal olduğunun belirtildiği yer aldı.

        Dörtçelik Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne götürülen Deniz Sönmez'in burada yoğun bakımda tedavi görürken 13 Kasım 2023'te hayatını kaybettiği vurgulandı.

        Bursa 44. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamedeki, anestezi uzmanı Levent O'nun ifadesinde, hastada sedasyona (anestezi) bağlı olumsuz durum meydana gelmediğini savunarak, "14 ay kadar önce de aynı sedasyon işlemini uyguladığımızda çocuğun sağlık durumunda herhangi bir olumsuz durum olmaması nedeni ile herhangi bir kan tahlili ya da test istemedim. Ben sedasyon uygulamasıyla ilgili olarak tıbbi gereklilikleri doğru uyguladığımı düşünüyorum." dediği aktarıldı.

        İddianamede, diğer sanıklar anestezi teknikeri Gül K, diş hekimi Aleyna S. ve polikliniğin mesul müdürü Kerem Gökay Y'nin savunmaları da yer aldı.

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        Sanıkların "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6'şar yıla, 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu'nun Ek 11. Maddesi'ne muhalefet suçundan da 1 yıldan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi. Davanın görülmesine ilerleyen günlerde 44. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacağı bildirildi.

        NE OLMUŞTU?

        Aydın ve Elena çiftinin 5 yaşındaki oğulları Deniz Sönmez'e, 10 Kasım 2023'te diş çekimi için gittikleri özel poliklinikte genel anestezi uygulanmış, daha sonra bekleme odasına alınan çocuğun bir süre sonra ateşi yükselmişti.

        Evine gönderilen çocuk, durumu kötüleşince ailesi tarafından Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi'ne götürülmüş, tedavi altına alınan Sönmez 3 gün sonra hayatını kaybetmişti.

        Sönmez'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Keles ilçesine bağlı kırsal Denizler Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedilmiş, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma başlatılmıştı.

        Fotoğraflar: İHA

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