Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da | Dış Haberler

        Suriye Cumhurbaşkanı Şara, ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da

        Suriye'de 61 yıllık Baas, 53 yıllık Esad rejiminin devrilmesinin ardından göreve gelen Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyareti için Suudi Arabistan'a gitti. Şara'nın Veliaht Prens Selman ile bir araya gelmesi bekleniyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 13:00 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Suriye Geçiş Dönemi Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, ilk yurt dışı ziyaretini Suudi Arabistan'a gerçekleştiriyor.

        Suudi Arabistan televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin de eşlik ettiği Şara, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ulaştı.

        Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelmesi beklenen Şara, Suriye'de geçiş dönemi Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ilk yurt dışı ziyaretini gerçekleştiriyor.

        Suriye'de 29 Ocak'ta yeni yönetimin lideri Ahmed Şara'nın yanı sıra Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ve ülkedeki askeri grup temsilcilerinin katılımıyla "Zafer Konferansı" düzenlenmişti.

        Konferans sonrası geçiş dönemi Cumhurbaşkanı ilan edilen Şara'nın, ülkeyi uluslararası platformlarda temsil edeceği duyurulmuştu.

        REKLAM

        SURİYE'Yİ ZİYARET EDEN İLK LİDER KATAR EMİRİ OLMUŞTU

        Diğer yandan, Esad rejimi sonrası Suriye'yi ziyaret eden ilk lider Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani olmuştu. 30 Ocak günü, Suriye'ye resmi ziyarette bulunmak için giden Katar Emiri, Ahmed Şara ile bir araya gelmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Elektrik faturalarında yeni dönem başladı
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        Minibüsler yarıştı, hamile yolcu fenalaştı!
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        “Yavaş'ın ön seçime itirazı yok"
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Şara ilk yurt dışı ziyareti kapsamında Suudi Arabistan'da
        Engelli çocuğa anne ve babasından şiddet!
        Engelli çocuğa anne ve babasından şiddet!
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Almanya'nın favori başbakan adayı Merz aşırı sağa göz kırptı
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Beşiktaş'ta ayrılık: Al-Musrati
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Çocuklarda dikkat eksikliği nasıl anlaşılır?
        Galatasaray, Morata'yı açıkladı!
        Galatasaray, Morata'yı açıkladı!
        Alman kadını katledip varil içerisinde gömdü!
        Alman kadını katledip varil içerisinde gömdü!
        Sokak köpekleri için yeni iş kolu!
        Sokak köpekleri için yeni iş kolu!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Bade Karakoç!
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Jose Mourinho'nun Rizespor 11'i...
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        Pınar Gültekin davasında sıcak gelişme
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        İki kalp ağrısı, iki eser çıkarttı
        Tel Aviv'de binlerce kişi sokağa indi
        Tel Aviv'de binlerce kişi sokağa indi
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Dünyanın en garip evlilik gelenekleri!
        Eşi, gözaltına alındı
        Eşi, gözaltına alındı
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı
        CİMER'e şikâyet edilen şarkı