MAÇ SONUCU: Adana Demirspor: 3 - Kasımpaşa: 5

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kasımpaşa, Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Kasımpaşa, Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeledeyi 5-3 kazandı.

İlk yarıda Adana Demirspor'da Tolga Kalender, 13. dakikada maçta gol perdesini açtı. 16. dakikada ise Kasımpaşa, Mamadou Fall ile skora dengeyi getirdi: 1-1.

İkinci yarıda ise Adana Demirspor 57. dakikada Nabil Alioui'nin golü ile yeniden öne geçti. Kasımpaşa bu golden sonra farkı açtı. 73. dakikada Haris Hajradinovic, 75. dakikada Aytaç Kara, 79. dakika Can Keleş, 82. dakikada Mamaou Fall ile skoru 5-2'ye getirdi. Adana Demirspor'da Abat Aimbetov 88. dakikada maçtaki son golü attı. Kasımpaşa maçtan 5-3 galip ayrıldı.

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Bu sonucun ardından Kasımpaşa ligdeki puanını 28'e çıkarttı. Adana Demirspor ise 5 puanda kalarak galibiyet özlemini sürdürdü. Kasımpaşa, ligin bir sonraki haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Adana Demirspor ise Galatasaray'la deplasmanda karşılaşacak.

BURAK YILMAZ İLK MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILDI Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Burak Yılmaz, kulüpteki ilk maçına Adana Demirspor deplasmanında çıktı. Kasımpaşa mücadeleden galibiyetle ayrılırken, Burak Yılmaz ilk maçını kazanmış oldu.