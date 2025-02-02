Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde partisinin İstanbul İl Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Bugün vefatının birinci yıl dönümü olan Alev Alatlı'yı rahmetle ve şükranla yad ediyorum. Merhum Alatlı, ülkemizin yetiştirdiği en cesur münevverlerden biriydi. Bugünkü kongremizle birlikte yeni görev alacak kardeşlerime başarılar diliyorum. Kadınları dışlayan hiçbir teşebbüs gibi hiçbir siyasi hareketin de hedeflerine ulaşması mümkün değildir.

"KADIN AİLENİN TEMELİDİR"

Erkeği eğitirsen bir kişiyi kadını eğitirsen bir aileyi ve oradan da tüm toplumu eğitirsin diye bir söz vardır. Kadının aileden başlayarak tüm toplumu nasıl etkilediğini görüyorsunuz. Kadın ailenin temelidir. Siyaseti bu çarpıcı fotoğrafın dışında tutmak mümkün değildir.

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Partimizi hak ettiği yere evvel emirde kadınlar taşıyabilir. Şayet bugün oylarımız arzu ettiğimiz seviyelerde değilse kadınlara etkin şekilde ulaşamıyor, kendimizi anlatamıyor, haneleri içeriden fethedemiyoruz demektir. 2028'de yeniden yüzde 50 oy oranına ulaşmak istiyoruz.

MUHALEFETE TEPKİ: BU KAFA İLE 22 YIL DA 222 YIL DA BEKLERLER

Siyasette her şeyin bir parça etkisi vardır ama en büyük amil çalışmaktır. Bakmayın muhalefetin çalışmadan armut piş ağzıma düş mantığı ile iktidar beklediğine. Bu kafa ile daha 22 yıl da beklerler 222 yıl da beklerler. Kendi aralarında tepişmekten fırsat bulup ülke meselelerine kafa yormadıkça bunlar ancak 23 nisan müsameresi tadında iktidarcılık oynar. Kadınlar evlatlarının geleceğini bu iş bilmezlere kesinlikle emanet etmez.

Günümüzde dünyada ve ülkemizde üzerinde en karanlık projelerin uygulanmaya çalışıldığı, en fazla ezilen, örselenen kesim kadınlardır. Küresel kültürün baronları tarafından LGBT sapkınlığı birçok alanda teşvik edilmektedir. Geldiğimiz noktada durum cinsiyetsizleştirme sinsiliği altında erkekleri de içine alan bir cinnete doğru evrilmeye başlamıştır. Erkeği erkek, kadını kadın, ikisini birden de insan olarak koruyup kollamak önümüzdeki dönemde uygulayacağımız politikaların ana eksenini oluşturmaktadır.