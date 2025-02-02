Elektrik faturalarında yeni dönem başladı

1 Şubat yani dün itibarıyla geçerli olan düzenlemeyle ayda 417 kWh'den fazla tüketimi bulunan yani daha çok elektrik tüketen mesken aboneleri daha yüksek fatura ödeyecek.

KİMLERİ KAPSIYOR?

EPDK'nın 07.11.2024 tarihli kararıyla Son Kaynak Tedarik Tarifesi limitleri güncellenirken, bu düzenlemeye göre sözleşmesindeki yıllık elektrik tüketimi 5.000 kWh (aylık 417 kWh) ve üzerinde olan mesken aboneleri ile 15.000 kWh ve üzerinde olan ticarethane ve sanayi abonelerinin 1 Şubat 2025 tarihinden itibaren yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin Son Kaynak Tedarik Tarifesi'nden faturalandırılacağını bildirildi. Yıllık elektrik tüketimi 100.000.000 kWh ve üzerinde olan diğer tüketiciler ve tarımsal faaliyetler aboneleri de Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamında yer aldı.

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SÜREÇ NASIL OLACAK VE KİMERİ ETKİLEYECEK?

Düzenleme yüksek oranda elektrik tüketenleri etkileyecek.

Düzenleme, takvim yılı bazlı olarak hayata geçirilirken, abonelerin elektrik tüketimleri takvim yılı bazlı olarak toplanacak, yüksek tüketimli tüketicilere ilişkin Son Kaynak Tedarik Tarifesi kapsamına girildiği tespit edilen aboneler elektrik enerjisini ikili anlaşmalar ile temin etmediği durumda, tespiti takiben üçüncü ayın ilk gününden itibaren Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nden faturalandırılacak. Bu uygulama 1 Şubat 2025 yani dün itibariyla yürürlüğe girdi.

Türkiye'de ortalama bir hanenin elektrik faturası 414 TL olarak hesaplanıyor. Dolayısıyla Türkiye ortalamasında tüketim yapanlar ayda 414 TL fatura öderken, belirlenen sınırın üzerindeki tüketimde ödenecek meblağ katlanacak.

40 MİLYON ABONEDE DEĞİŞİKLİK OLMAYACAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, geçtiğimiz günlerde Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda aralarında Habertürk TV Ankara Haber Müdürü Aykut Türel'in de bulunduğu gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı.

Bakan Bayraktar, "Tüketim üzerinden böyle bir değerlendirme yaptık. Türkiye'deki ortalama tüketim 200 kilovat saat. İki katından da daha fazla 417 kilovat saatlik bir tüketim varsa aylık olarak bir tüketici de bu grup artık destek grubunun dışında kalsın. Şubat içerisinde de gelebilir ama esas itibariyle 1 Mart'ta faturalara yansıyacak bir uygulamamız var. 42 milyonun yüzde üçü gibi bir aboneyi etkileyecek. 1600 lira fatura ödeyen birisi. Onun faturası 2900 lira olacak. 42 milyon abonenin 40 milyonuna dokunmuyoruz" ifadelerini kullanmıştı.