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        Haberler Gündem Güncel 81 ile Sosyal Konut Genelgesi: Sosyal konut seferberliği başlıyor | Son dakika haberleri

        81 ile Sosyal Konut Genelgesi: Sosyal konut seferberliği başlıyor

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı vatandaşlar için sosyal konut seferberliğini başlatıyor. Toplu Konut idaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından hazırlanan ve Bakan Kurum'un imzaladığı 'Ülke Genelinde Gerçekleştirilecek Sosyal Konut Uygulamaları Genelgesi' 81 ilin valiliklerine gönderildi. Genelgede sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için valiliklerden bilgi ve belgeler talep edildi. Anayasadaki 'konut hakkının' vurgulandığı genelgede, 'Devlet, şehirlerin özelliklerini ve çevre kartlarını gözeten bir planlama çerçevesinde, konut ihtiyacını karşılayacak tedbirleri alır, ayrıca toplu konut teşebbüslerini destekler' hükmü hatırlatıldı

        Kaynak
        Habertürk Ankara
        Giriş: 02.02.2025 - 13:41 Güncelleme: 02.02.2025 - 13:41
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        Sosyal konut seferberliği başlıyor!
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un imzasıyla 81 ilin valiliklerine sosyal konut yapılabilecek arazilerin belirlenmesi için genelge gönderildi. Valilerden de yeterli büyüklükte, öncelikli olarak Hazine veya belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi istendi.

        TOKİ SOSYAL KONUT PROJELERİ YÜRÜTECEK

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ tarafından Türkiye genelinde konut sahibi olmayan vatandaşların barınma ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla sosyal konut uygulamalarının hayata geçirileceği belirtildi.

        NÜFUSA GÖRE KONUT YAPILACAK

        Kent merkezi ve ilçe merkezlerinde, nüfusu 10 bin ve daha az olan ilçeler için en az 100 konut, nüfusu 10 binden fazla olan ilçeler için ise en az 500 konut yapımının planlandığı vurgulandı. Valilere yeterli büyüklükte, öncelikle Hazine ya da belediye mülkiyetinde bulunan taşınmazların belirlenmesi yönünde talimat verildi.

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        EĞİM VE ARAZİNİN YERLEŞİME UYGUNLUĞU GÖZETİLECEK

        Yazıda yer tespit işlemlerinin detayları ise şöyle anlatıldı: “100 konut için imarlı olarak yaklaşık 10 bin metrekare, imarsız olarak yaklaşık 20 bin metrekare büyüklüğünde alan gerekeceği düşünülmekte olup; arazi yapısı, eğim, arazinin yerleşime uygunluk durumu vb. etmenlerle bu büyüklükler artabilecektir. Arsa ya da arazi tespitinde bu büyüklüklerin göz önünde bulundurulması gerekmektedir.”

        ALTYAPI VE ULAŞIM OLANAKLARINA YAKIN ALANLAR BELİRLENECEK

        Altyapı ve ulaşım olanaklarına yakın, arazi topoğrafyası bakımından konut yapımına uygun olan alanların tercih edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Tarım, orman, sulama bölgesi, sit bölgesi gibi alanları içermeyen arazilerle ilgili bilgilerin toplanıp Bakanlığa iletilmesi istendi.

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        İMAR PLANLARI VE ETÜT RAPORLARI İSTENDİ

        Valiliklerden mülkiyet sınırlarının sayısal verileri, var ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli onaylı imar planları, planı bulunmuyor ise 1/5.000 ve 1/1.000 ölçekli halihazır haritalar, imar planına esas jeolojik-jeoteknik etüt raporları, taranmış pafta örnekleri talep edildi.

        312 BİN SOSYAL KONUTUN İNŞASI SÜRÜYOR

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ eliyle bugüne kadar 1 milyon 481 bin sosyal konut ve 47 bin 905 sosyal donatıyı inşa etti. 5 milyon dar gelirli vatandaşa depreme dayanıklı ve modern yaşam alanları sunuldu. 81 ilde 312 bin sosyal konutun yapımı sürüyor.

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