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        Trump: Acı ama gerçek

        ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin sübvansiyonu kesmesi halinde Kanada'nın varlığını sürdüremeyeceğini kaydetti. "Bu çok büyük sübvansiyon olmasaydı, Kanada ülke olarak varlığını sürdüremezdi. Acı ama gerçek." ifadesini kullanan Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması için çağrısını yineledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2025 - 20:23 Güncelleme: 02.02.2025 - 20:23
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        Trump: Acı ama gerçek
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        Trump, Truth Social hesabından açıklamalarda bulundu. ABD'nin Kanada'yı sübvanse etmek için yüz milyarca dolar ödediğini belirten Trump, "Buna hiç gerek yok. Onlarda olup da bizde olmayan hiçbir şey yok." değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, ABD'nin enerji ve kereste kaynaklarına sahip olduğunu belirterek, ülkenin kendi araçlarını yapması gerektiğini ifade etti.

        "ACI AMA GERÇEK"

        "Bu çok büyük sübvansiyon olmasaydı, Kanada ülke olarak varlığını sürdüremezdi. Acı ama gerçek." ifadesini kullanan Trump, Kanada'nın ABD'nin 51. eyaleti olması için çağrısını yineledi.

        ABD'nin vergilerinin daha düşük olduğunu ve Kanada'ya daha güçlü bir askeri koruma sağlayacaklarını ifade eden Trump, "Üstelik, gümrük vergisi de yok." açıklamasını yaptı.

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        Küreselciler tarafından yürütülen "gümrük vergisi lobisi"nin Kanada, Meksika ve Çin gibi ülkeleri koruduğunu ve ABD'yi zarara uğrattığını paylaşan Trump, ayrıca bu lobinin ABD'ye ticaret, suç ve zehirli ilaçların serbestçe girmesine yol açtığını kaydetti.

        Fotoğraf: AP

        "BİZ ARTIK O APTAL ÜLKE OLMAYACAĞIZ"

        Trump, "Artık o günler sona erdi. ABD'nin Kanada, Meksika ve Çin'le büyük ticaret açığı var ve 36 trilyon borcu bulunuyor. Biz artık o aptal ülke olmayacağız." ifadesini kullandı.

        Ürünlerin ABD'de üretilmesi gerektiğini vurgulayan Trump, "Bu, Amerika'nın altın çağı olacak; belki biraz zorluk yaşanacak, belki de hiç olmayacak." mesajını verdi.

        Trump, ABD'nin artık akılcı şekilde yönetildiğini ve sonuçların olağanüstü olacağını savundu.

        ABD yönetimi, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata yüzde 10 oranında ek gümrük vergisi getirildiğini duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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