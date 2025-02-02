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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Fenerbahçe: 3 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU - Çaykur Rizespor Haberleri

        Fenerbahçe: 3 - Çaykur Rizespor: 2 | MAÇ SONUCU

        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti. Fenerbahçe'de goller 45+8 ile 79. dakikalarda Edin Dzeko ve 89. dakikada En-Nesyri'den gelirken Çaykur Rizespor'un gollerini ise 7 ve 13. dakikalarda Ali Sowe kaydetti. Ayrıca Çaykur Rizespor mücadelede iki kırmızı kart görerek 9 kişi kaldı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 02.02.2025 - 17:58 Güncelleme: 02.02.2025 - 21:25
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        Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!
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        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 geriden gelerek 3-2 kazandı.

        Fenerbahçe'de goller 45+8 ile 79. dakikalarda Edin Dzeko ve 89. dakikada En-Nesyri'den gelirken Çaykur Rizespor'un gollerini ise 7 ve 13. dakikalarda Ali Sowe kaydetti.

        Fenerbahçe, En-Nesyri ile bulduğu üçüncü golde bu sezonki 12. kafa golünü kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe ligdeki puanını 51'e yükseltti Çaykur Rizespor ise 27 puanda kaldı.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

        ÇAYKUR RİZESPOR 9 KİŞİ KALDI!

        Fenerbahçe 45+4'te Milan Skriniar'ın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Daha sonra VAR Hakemi Bert Put, hakem Burak Pakkan'ı incelemeye davet etti ve bu pozisyon için penaltı kararı çıktı. Faulü yapan Olawoyin de ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

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        Mücadelede 77. dakikaya gelindiğinde ise Rizespor forması giyen Ghezzal sarı kart gördü. Ardından oyundan çıkmak için harekete geçen Ghezzal yavaş hareket ettiği gerekçesiyle ikinci sarı kartı gördü ve takımını 9 kişi bıraktı.

        MOURINHO 2 MAÇ ARADAN SONRA TAKIMIN BAŞINDAYDI

        Fenerbahçe'nin deneyimli teknik direktörü Jose Mourinho, 2 maç sonra kulübede yer aldı.

        Tecrübeli çalıştırıcı, sarı kart cezası sebebiyle Göztepe müsabakasında takımını yalnız bırakmıştı.

        Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasındaki Midtjylland karşılaşmasında da cezası sebebiyle kulübedeki yerini alamamıştı.

        CARLOS VE SKRINIAR 11'DE BAŞLADI

        Fenerbahçe'nin yeni transferleri Diego Carlos ve Milan Skriniar Çaykur Rizespor karşısında ilk 11'de görev alırken Anderson Talisca ise yedek kulübesinde yer aldı.

        Göztepe karşılaşmasında sonradan oyuna dahil olan Diego Carlos ilk kez 11'de maça başladı. Milan Skriniar ilk 11'de başlarken ilk kez sarı-lacivertli formayı giydi.

        Anderson Talisca ise kulübede forma şansı bekledi.

        Yeni transferlerden Ognjen Mimovic ise henüz lisansı çıkmadığı için maç kadrosunda yer almadı.

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        6 EKSİK

        Fenerbahçe, Çaykur Rizespor karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Rodrigo Becao, Jayden Oosterwolde, Dominik Livakovic, Allan Saint-Maximin ve Mert Müldür kadroda yer almadı.

        Bu isimlerin yanı sıra Yusuf Akçiçek de teknik heyet kararıyla dinlendirildi.

        FENERBAHÇE, DERELİ VE ALTIPARMAK'I UNUTMADI

        Fenerbahçe Kulübü, hayatlarını kaybeden camianın önemli isimlerinden Ogün Altıparmak ve yönetim kurulu üyesi Mehmet Dereli'yi unutmadı.

        Sarı-lacivertli takım ısınma sırasında, Mehmet Dereli için "Her şey için teşekkürler, daima kalbimizdesin", Ogün Altıparmak için de "Seni unutmayacağız Ogün Altıparmak" yazılı tişörtleri giydi.

        Öte yandan hayatlarını kaybeden isimler için maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        6. dakikada Çaykur Rizespor öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Olawoyin, ceza yayı üzerindeki Ali Sowe'a pasını aktardı. Bu futbolcu düzeltip falsolu bir vuruşla meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere yolladı: 0-1.

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        13. dakikada Çaykur Rizespor farkı 2'ye çıkardı. Sol kanatta topla buluşan Ghezzal'ın savunmanın arkasına gönderdiği ortada Akintola geriden atağa destek veren Ali Sowe'u topla buluşturdu. Bu futbolcunun şutunda savunmaya da çarpan top, direkten ağlara gitti: 0-2.

        21. dakikada Çaykur Rizespor etkili geldi. Seri pasların ardından Hadziahmetovic, meşin yuvarlağı ceza yayı üzerindeki Ghezzal'la buluşturdu. Bu oyuncunun uzaktan sert vuruşunda kaleci İrfan Can Eğribayat uzanarak köşeye giden topa engel oldu.

        42. dakikada sol kanatta Levent Mercan'ın düşürülmesiyle kazanılan serbest vuruşu Kostic kullandı. Bu futbolcunun kale sahası içine gönderdiği ortada Skriniar kafayla topu ağlara yolladı ancak VAR uyarısı sonrasında ofsayt gereçkesiyle gol iptal edildi.

        45+6. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. 45+3. dakikada kullanılan korner atışında Olawoyin'in müdahalesiyle Skriniar yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu yeniden izleyip penaltı noktasını gösterirken müdahaleyi yapan Olawoyin de ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

        45+8. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına Edin Dzeko geçti. Golcü futbolcu, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek farkı 1'e indirdi: 1-2.

        45+11. dakikada Fenerbahçe net fırsattan yararlanamadı. Ceza yayı üzerinde topla buluşan Fred'in vuruşunda kaleci Tarık'dan dönen topu Oğuz Aydın yakın mesafeden kafayla tamamladı. Meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

        Müsabakanın ilk yarısını Çaykur Rizespor 2-1 önde tamamladı.

        54. dakikada Fenerbahçe etkili geldi. Tadic'in ortasında ceza sahası içine hareketlenen En-Nesyri kafayla kale sahası önündeki Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun dönerek vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.

        56. dakikada Fenerbahçe gole yaklaştı. Çaykur Rizespor savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı topu Szymanski, ceza sahası dışı sağ çaprazındaki Dzeko'ya aktardı. Bu futbolcunun uzaktan sert şutunda kaleci Tarık'ın da müdahale ettiği meşin yuvarlak üst direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

        75. dakikada Fenerbahçe net pozisyonda kaleci Tarık'ı geçemedi. Oğuz'un soldan pasında topla buluşan Szymanski, arka direğe hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Bu futbolcunun uçarak kafa vuruşunda kaleci Tarık, yakın mesafeden gole izin vermedi.

        76. dakikada Oğuz Aydın'ın soldan ortasında Talisca kafayla Dzeko'ya indirdi. Bu futbolcunun sert şutunda top üst direkten geri döndü.

        77. dakikada Fenerbahçe bir kez daha direğe takıldı. Fred'in pasında soldan ceza sahasına giren Oğuz Aydın'ın çaprazdan vuruşunda üst direkten dönen top İrfan Can Kahveci'de kaldı. Bu oyuncunun şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

        78. dakikada Çaykur Rizespor 9 kişi kaldı. Oyundan çıkmak için hazırlanan Rachid Ghezzal, yavaş hareket ettiği gerekçesiyle 2. sarı kartı görerek oyun dışı kaldı.

        79. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Soldan yapılan ortada En-Nesyri kafayla Talisca'ya indirdi. Brezilyalı futbolcunun şutunda savunmadan dönen meşin yuvarlak Dzeko'nun önünde kaldı. Bu oyuncu yakın mesafeden topu ağlar yolladı: 2-2.

        85. dakikada Fenerbahçe'nin dördüncü şutu direkten döndü. İrfan Can Kahveci'nin pasında topu alan Talisca, uzak mesafeden sert vurdu, üst direğe çarpan top auta çıktı.

        89. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Tadic, kale sahasına hareketlenen En-Nesyri'ye ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Faslı futbolcu kafayla topu filelere gönderdi: 3-2.

        Fenerbahçe, ilk yarısını 2-1 geride tamamladığı müsabakadan 3-2'lik galibiyetle ayrıldı.

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