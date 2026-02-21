Canlı
        Haberler Gündem 21 yıl sonra gerçekler ortaya çıktı

        21 yıl sonra gerçekler ortaya çıktı

        Buharkent'te 2005 yılında işlenen Hüseyin Kuş cinayetine ilişkin dosyayı yeniden açan jandarma ekipleri, faile olay yerine gitmesinde yardım ettiği belirlenen S.D.'yi düzenlenen operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Giriş: 21.02.2026 - 00:53 Güncelleme: 21.02.2026 - 00:53
        21 yıl sonra gerçekler ortaya çıktı
        Aydın'ın Buharkent ilçesinde 21 yıl önce işlenen bir cinayette, faile yardımcı olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Jandarma Suç Araştırma Timi, Buharkent'te 2005 yılında tabancayla öldürülen Hüseyin Kuş'un ölümünde fail V.D'yi o dönem olay yerine götüren şüphelinin belirlenememesi üzerine dosyayı yeniden açtı.

        Bu kapsamda, eski deliller yeniden değerlendirildi, tanık beyanları tekrar alındı ve teknik veriler incelendi.

        Şüphelinin S.D. olduğunu belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakaladı.

        Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

