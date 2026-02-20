Canlı
        Haberler Gündem Güncel İftar saatinde silahlı saldırı | Son dakika haberleri

        İftar saatinde silahlı saldırı

        Çorum'da iftar saatinde bir restorana giren kimliği belirsiz şüpheli, işletme sahibine "U.T.'nin selamı var" diyerek 5 el ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, panik anları güvenlik kamerasına yansıdı; polis saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2026 - 23:46 Güncelleme: 20.02.2026 - 23:46
        Çorum'da iftar saatinde kent merkezinde bulunan bir restorana gelen kimliği belirsiz şüpheli işletme sahibi Burhan D.'ye "U.T.'nin selamı var" diyerek tabancayla ateş açtı. Olayda yaralanan olmazken, saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Olay, dün saat 18.30 sıralarında Dr. İlhan Gürel Caddesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Müşterilerin içeride bulunduğu sırada iş yerine giren şüpheli, iddiaya göre işletme sahibi Burhan D.'ye 'U.T.'nin selamı var' diyerek 5 el ateş etti.

        Kurşunlar şans eseri Burhan D.'ye ya da müşterilere isabet etmezken, olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kamera kaydında, şüphelinin içeri girdikten sonra hedef aldığı Burhan D.'ye doğru silahını ateşlediği ve ardından hızla olay yerinden uzaklaştığı görüldü. Olay sırasında müşterilerin panikle kaçıştığı anlar da kamera kaydına yansıdı.

        Şüphelinin yakalanması için harekete geçen polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

