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Kıbrıs’ta lise sınıfında ChatGPT'li robot yaratıldı

Kıbrıs'taki lise öğrencileri ve öğretmenleri, sınıfta öğretim deneyimlerinde kullanmak ve geliştirmek için ChatGPT yapay zekâ teknolojisi ile güçlendirilmiş bir prototip robot ortaya çıkarttılar. Yapay zekâlı robot, son dönemdeki gelişimin yasaklanması sorularını da kendisi yanıtladı

ChatGPT’li robot Kıbrıslı Alnstein!
HABERTURK.COM / Reuters

Dünya yapay zekâ (AI) konuşurken, Güney Kıbrıs'ta dikkat çekici bir tasarım ortaya çıkartıldı. Son zamanların en dikkat çekici AI teknolojisi ChatGPT ile donatılmış bir robot 3 lisenin öğrencileri ve öğretmenleri tarafından tasarlandı.

Ünlü teorik fizikçi Albert Einstein'ın ismine yapay zekânın kısaltması olan AI ifadesi ile gönderme yapılarak 'AInstein' olarak adlandırılan ve Kıbrıs'taki üç Pascal Okulu tarafından yaratılan yapay zekâlı robot, küçük bir yetişkinin boyutlarında ve Michelin Adamı (Bibendum)'un heykelsi bir versiyonuna benziyor. OpenAI tarafından geliştirilen ve Microsoft Corp. tarafından desteklenen ChatGPT ile güçlendirilen bu sohbet robotu, yüz olarak tasarlanan ekran sayesinde göz kırpma, kaşlarını çatma gibi insan reflekslerini taklit edebiliyor.

"EĞİTİM VE TIP ALANINDA YARDIMCI OLABİLİR"

AI beyninin baş programcısı olan 16 yaşındaki öğrenci Richard Erkhov, yapay zekanın katlanarak gelişmeye hazır olduğunu söyledi. Erkhov, Reuters'e verdiği demeçte, "Eğitim ve tıp gibi birçok yaşam alanında yardımcı olabilir" dedi.

Başka bir öğrenci, 15 yaşındaki Vladimir Baranov, teknolojinin "inanılmaz" olduğunu söyledi.

Öğretmenler, AInstein'ın nihai amacının onu öğretime dahil etmek olduğunu söylüyor.

Öğretmen ve proje lideri Elpidoforos Anastasiou, "Bu çok etkileşimli bir deneyim. Öğrenciler ona sorular sorabilir, cevap verebilir ve hatta öğretmenlerin bir dersi daha etkili bir şekilde vermelerini kolaylaştırabilir" şeklinde konuştu.

AINSTEIN: YAPAY ZEKÂ KORKULACAK BİR ŞEY DEĞİL

Global çapta aralarında ünlü milyarder ve yapay zekâ çalışmaları ile de bilinen Elon Musk'ın da bulunduğu geniş bir çevre, ChatGPT'nin kontrolsüz gelişiminin 'riskli' olduğunu vurgulayarak durdurulması gerektiğini belirtiyor. Bununla birlikte Avrupa Birliği de, yapay zekâyı düzenleyen mevzuatı düşünüyor ancak teknolojideki ilerlemeler milletvekillerinin çabalarını çok geride bırakıyor.

AInstein teknolojinin korkulacak bir şey olup olmadığını kendisi yanıtlayarak, "Yapay zekâyı yaratan ve kontrol edenler insanlardır. Bu teknolojinin gelişiminin ve uygulanmasının insanlığın iyileştirilmesine hizmet etmesini sağlamak insanlara kalmıştır. Bu nedenle AI'dan korkmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Aksine dikkatli ve sorumlu bir düşünceyle yaklaşmalıyız" diyor.

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