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Yerel seçimde yarışa girecek partilerde adaylar netleşirken diğer yandan da istifalar peşpeşe gelmeye başladı. Şimdiye kadar istifa mekanizmasının en çok devreye girdiği parti ise ana muhalefet partisi CHP oldu. CHP'nin özellikle İstanbul, İzmir'deki bazı ilçeler ve Bodrum'da yaşanan adaylık tartışmaları istifalara yol açmıştı. Partide en çok yankılanan gelişmelerden birisi de 27 Ocak'ta yaşanan İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancoğlu'nun istifası olmuştu. Kaftancıoğlu istifa kararını sosyal medya hesabı Twitter'dan duyurdu. Kaftancoğlu istifa gerekçesini İstanbul Ataşehir'de Battal İlgezdi'nin, Bakırköy'de de Bülent Kerimoğlu'nun yeniden aday gösterilmesi olarak açıklamıştı. Kaftancıoğlu bir süre sonra istifasını geri çekti.
CHP'DE ZİNCİRLEME İSTİFALAR YAŞANDI
CHP'de yaşanan istifalar deyim yerindeyse domino taşı etkisi yarattı. Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP'den beklediği adaylık teklifi gelmeyince istifasını sundu ve DSP saflarına katılarak yeni partisinin Şişli Belediye Başkanı oldu. Adayların açıklanmasının ardından CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi istifa etti. Hamzaçebi’nin istifasına Ali Kılıç’ın adaylık sürecinde yaşananların neden olduğu konuşuluyor. Ali Kılıç’ın adaylığı sonrası Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan ve yönetimden 15 kişi partiden istifa etti. Maltepe Örgütü ayrıca “Temiz toplum, temiz siyaset” sloganıyla Ankara’ya yürüyüşe geçti.
AVCILAR BELEDİYE BAŞKANI DA İSTİFA ETTİ
Habertürk'ten Esra Boğazlıyan'ın haberine göre son olarak CHP'de yeniden aday gösterilmeyen bir başka isim de Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak oldu. Bugün partisinden istifa eden Toprak'ın DSP'den Avcılar Belediye Başkan adayı olacağı belirtildi.
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