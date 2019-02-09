CHP 31 Mart yerel seçimlerinde yarışacak adaylarını sancılı bir süreçte belirledi. Bazı adaylar üzerinde parti içindeki tartışmalar kamuoyuna yansırken dikkat çekici istifa kararları da peş peşe geldi. İşte yaşananlar…

18 SAATLİK PM TOPLANTISI

27 Ocak’ta toplanan ve 18 saat süren Parti Meclisi toplantısı daha bitmeden İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, istifasını Twitter’dan duyurdu. Ataşehir’de Battal İlgezdi’nin, Bakırköy’de Bülent Kerimoğlu’nun yeniden aday gösterilmesine tepki gösterdiği için istifa kararı aldığı belirtilen Kaftancıoğlu, kısa süre sonra istifasını geri çekti. Kaftancıoğlu’nun tutumunun parti içinde tepkilere neden olduğu belirtilirken, seçim sonrasında bir değerlendirme yapılabileceği de konuşuluyor.

— Canan Kaftancıoğlu (@ccanannnnnn) January 27, 2019

SARIGÜL DSP’YE KATILDI

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, CHP’den beklediği adaylık teklifini alamayınca önce partiden istifa etti, sonra DSP’ye katılarak Şişli Belediye Başkan adayı olarak CHP’ye rakip oldu. DSP’ye katılımlar Sarıgül ile de kalmadı. Aday gösterilmeyen Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, adaylık başvurusu yapan ancak kabul görmeyen eski Göynük Belediye Başkanı Necati Topaloğlu DSP’ye giden diğer isimler oldu. Millet İttifakı kapsamında İYİ Partili aday çıkartılacağı için listede yer bulamayan İzmir’in Kiraz ilçesi adayı Salim Özkarakaş ile Mihalıççık Belediye Başkanı olarak adı açıklanan ancak ittifak nedeniyle geri çekilen Haydar Çorum da DSP’ye katıldı.

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Sarıgül'ün Şişli Belediye Başkan adaylığını açıkladı.

KILIÇDAROĞLU YETKİ ALDI

Yaklaşık 100 adayın belirlenmesi için PM, 2 Şubat’ta bir kez daha toplandı. MYK’da netleştirilen adayların sunulduğu PM toplantısında Şişli, Kadıköy, Beyoğlu gibi ilçeler için adaylar kesinleşti. İzmir’in Bayraklı ilçesi için ise PM’de tartışma yaşandı. Muhalefet Erdal Aksünger’in adaylığı için önerge verdi. Aksünger’in oylaması için çıkan usul tartışmalarının ardından Aksünger adaylığını geri çekti. Açıklanmayan yerler için ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, PM’den aday belirleme yetkisi aldı.

MALTEPE TARTIŞMALARI

Kılıçdaroğlu’nun yetki almasıyla birlikte tartışılan yerlerdeki adaylar da iki gün önce açıklandı. İstanbul Maltepe’de Ali Kılıç, Silivri’de Özcan Işıklar; Muğla Bodrum’da Mehmet Kocadon’un yerine Mustafa Saruhan; İzmir Bayraklı’da Serdar Sandal bu yetki çerçevesinde belirlenen 16 aday arasında yer aldı.

— Mehmet Akif Hamzaçebi (@Akif_Hamzacebi) February 7, 2019

Adayların açıklanmasının ardından CHP Genel Sekreteri Akif Hamzaçebi istifa etti. Hamzaçebi’nin istifasına Ali Kılıç’ın adaylık sürecinde yaşananların neden olduğu konuşuluyor. Ali Kılıç’ın adaylığı sonrası Maltepe İlçe Başkanı Engin Özkan ve yönetimden 15 kişi partiden istifa etti. Maltepe Örgütü ayrıca “Temiz toplum, temiz siyaset” sloganıyla Ankara’ya yürüyüşe geçti.

CHP'lilerin Ankara'ya başlattığı yürüyüş.

İZMİR’DEKİ HAREKETLİLİK

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun önce aday olmayacağını açıklaması daha sonra aday adaylık başvurusu yapması sonrası hareketlenen büyükşehir adaylığında tercih Tunç Soyer’den yana oldu. Ancak İzmir’deki tartışmalar bitmedi. Seferihisar Belediye Başkan adayı Yelda Celiloğlu adaylıktan çekildi. CHP İzmir Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan Yeşilyurt ile yönetim kurulu üyeleri, gençlik ve kadın kolları da görevlerinden istifa etti.

Mehmet Fatih Bucak.

ÖZEL: DUYUNCA ŞOK OLDUM

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Mehmet Fatih Bucak’ın aday gösterilmesi ise farklı tartışmalara yol açtı. Bucak, 7 Haziran seçimlerinde bağımsız aday, 1 Kasım seçimlerinde de AK Parti’den aday adayı olmuştu. 31 Mart yerel seçimleri için de MHP’den aday adaylık başvurusu yapan Bucak’ın “Seçime değil, ölmeye geliyoruz” şeklindeki sözleri tartışma yaratmıştı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Bucak’ın adaylığı için Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Siverek haberini Karaman’da aday tanıtım toplantısında DHA muhabirinden duydum. Şok oldum. 2 ay önce yaptığım değerlendirmenin arkasındayım. Bu konuyu Pazartesi MYK’da gündeme getireceğim” dedi.

NAGEHAN ALÇI YAZDI

CHP'de yaşananları köşesinde değerlendiren Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Ana muhalefet partisi belediye başkan adaylarını açıkladıkça çok ilginç bir şey oluyor. Nereye gitsem, CHP’li ya da CHP’ye yakın kiminle konuşsam hepsinde benzer bir hava. Diyorlar ki; küskünlerin sayısı memnunların sayısını geçmeye başladı. Partinin içindeki atmosfer giderek 31 Mart seçimleri değil, onun ertesi günü 1 Nisan’da olacakların beklentisini gösteriyor" dedi.