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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Maltepe'de Ali Kılıç, Silivri'de Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı'da ise Serdar Sandal'ı aday gösterdi. CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel oldu.
Bugüne kadar 8 ayrı Parti Meclisi (PM) toplantısı ile 902 adayın belirlendiği CHP'de, 16 belediye başkan adayı daha açıklandı.
Adaylar, PM'den alınan yetki çerçevesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tespit edildi.
Belirlenen adaylar Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından açıklandı. Buna göre partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel yapılırken, Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak, Muğla Bodrum'da Mustafa Saruhan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday gösterildi.
BODRUM TARTIŞMASI SONA ERDİ
Bodrum Belediye Başkan adaylığı için işbirliği kapsamında İYİ Parti ile yapılan görüşmeden sonuç alınmayınca, iki parti de kendi adayını gösterme kararı almıştı. PM'de Kılıçdaroğlu'na verilen yetki sonrası, Mustafa Saruhan belediye başkan adayı olarak gösterildi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde 9 yıllık Mehmet Kocadon dönemi sona eriyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında Kocadon’un 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde aday gösterilmesi reddedilmişti. Kılıçdaroğlu, Mustafa Saruhan'ın belediye başkan adaylığı için aday gösterdi.
CHP ile İYİ Parti arasında imzalanan ittifak protokolüyle, ilçelerde her iki partinin aday çıkaracağının netleşmesinin ardından, İYİ Parti Genel Merkezi, Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un ismini duyurmuştu.
İŞTE CHP'NİN 16 ADAYI
CHP'nin açıklanan adayları şöyle:
Adana Karataş - Mehmet Yıldız
Ankara Etimesgut - Celal Çelik
Antalya Kaş - Hayri Süt
Hatay Arsuz - Asaf Güven
Hatay Kumlu - Rıfat Akkuyu
Isparta Yalvaç - Erkan Ünal
İstanbul Maltepe - Ali Kılıç
İstanbul Silivri - Özcan Işıklar
İzmir Bayraklı - Serdar Sandal
Konya - Halkapınar - Ahmet Özkaya
Konya Taşkent - Hilal Ülkü Türedi
Muğla Bodrum - Mustafa Saruhan
Muş Bulanık - Fikret Hamarat
Ordu Büyükşehir - Mustafa Adıgüzel
Samsun Bafra - Kemal Bütüner
Şanlıurfa Siverek - Mehmet Fatih Bucak
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