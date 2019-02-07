CHP'den yapılan açıklamaya göre, Maltepe'de Ali Kılıç, Silivri'de Özcan Işıklar, İzmir Bayraklı'da ise Serdar Sandal'ı aday gösterdi. CHP'nin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel oldu.

Bugüne kadar 8 ayrı Parti Meclisi (PM) toplantısı ile 902 adayın belirlendiği CHP'de, 16 belediye başkan adayı daha açıklandı.

Adaylar, PM'den alınan yetki çerçevesinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tespit edildi.

Belirlenen adaylar Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından açıklandı. Buna göre partinin Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Adıgüzel yapılırken, Şanlıurfa Siverek'te Mehmet Fatih Bucak, Muğla Bodrum'da Mustafa Saruhan, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik aday gösterildi.

BODRUM TARTIŞMASI SONA ERDİ

Bodrum Belediye Başkan adaylığı için işbirliği kapsamında İYİ Parti ile yapılan görüşmeden sonuç alınmayınca, iki parti de kendi adayını gösterme kararı almıştı. PM'de Kılıçdaroğlu'na verilen yetki sonrası, Mustafa Saruhan belediye başkan adayı olarak gösterildi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 9 yıllık Mehmet Kocadon dönemi sona eriyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında Kocadon’un 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde aday gösterilmesi reddedilmişti. Kılıçdaroğlu, Mustafa Saruhan'ın belediye başkan adaylığı için aday gösterdi.



CHP ile İYİ Parti arasında imzalanan ittifak protokolüyle, ilçelerde her iki partinin aday çıkaracağının netleşmesinin ardından, İYİ Parti Genel Merkezi, Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un ismini duyurmuştu.

İŞTE CHP'NİN 16 ADAYI

CHP'nin açıklanan adayları şöyle:



Adana Karataş - Mehmet Yıldız

Ankara Etimesgut - Celal Çelik

Antalya Kaş - Hayri Süt

Hatay Arsuz - Asaf Güven

Hatay Kumlu - Rıfat Akkuyu

Isparta Yalvaç - Erkan Ünal

İstanbul Maltepe - Ali Kılıç

İstanbul Silivri - Özcan Işıklar

İzmir Bayraklı - Serdar Sandal

Konya - Halkapınar - Ahmet Özkaya

Konya Taşkent - Hilal Ülkü Türedi

Muğla Bodrum - Mustafa Saruhan

Muş Bulanık - Fikret Hamarat

Ordu Büyükşehir - Mustafa Adıgüzel

Samsun Bafra - Kemal Bütüner

Şanlıurfa Siverek - Mehmet Fatih Bucak