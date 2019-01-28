Muğla’nın Bodrum ilçesinde 9 yıllık Mehmet Kocadon dönemi sona eriyor. CHP Parti Meclisi (PM) toplantısında Kocadon’un 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde aday gösterilmesi reddedildi.

CHP Parti Meclisi toplantısında Bodrum Belediye Başkanlığı için de oylama yapıldı. PM'nin Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'un adaylığına da onay vermediği ifade edildi. PM'nin onayından geçemeyen yerler, yeni yerlerle beraber gelecek Parti Meclisi toplantısında tekrar değerlendirilecek.

İYİ PARTİ İLE İŞBİRLİĞİ

İYİ Parti ile yapılan işbirliğinde kapsam dışı bırakılan Bodrum'da sürpriz yaşandı. Parti Meclisi üyeleri mevcut başkan Mehmet Kocadon'un yeniden aday gösterilmesini reddetti.

CHP ile İYİ Parti arasında imzalanan ittifak protokolüyle, ilçelerde her iki partinin aday çıkaracağının netleşmesinin ardından, İYİ Parti Genel Merkezi, Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un ismini duyurmuştu.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavvat Dervişoğlu, yaptığı açıklamada, "İYİ Parti olarak Bodrum'un hak ve hukukunu korumak, siyasi kaygılarımızın çok ötesindedir. Siyasi partilerin kararlarının da üzerinde bir kararın olduğunu akıldan uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle bizi ilgilendiren asıl konu Bodrum'un gönül ittifakıdır" demişti.

MEHMET KOCADON KİMDİR?

1963 yılında Bodrum’da doğan Mehmet Kocadon ilk, orta ve lise öğrenimini Bodrum’da tamamladı. 1992-1999 yılları arasında Bodrum Ticaret Odası Meclis Üyeliği, 1993-1999 yılları arasında Demokrat Parti’de Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı.

1999 yılı yerel seçimlerinde, yeni kurulan Ortakent-Yahşi Belediyesi’ne başkanı oldu. 2004 yerel seçimlerinde yeniden Ortakent-Yahşi Belediyesi’nde yeniden başkan seçildi. Toplamda 10 yıl olmak üzere 2 dönem üst üste, Ortakent-Yahşi Belediyesi Başkanlığı görevini sürdüren Mehmet Kocadon, 2009 yılı yerel seçimlerinde Demokrat Parti’den Bodrum Belediye Başkanı seçildi. Kocadon, 30 Mart 2014 tarihinde gerçekleşen yerel seçimlerde CHP’den tekrar Bodrum Belediye Başkanı seçildi.