CHP, İstanbul'da 29 ilçe belediye başkan adayını belirledi. Buna göre, 5 belediye başkanı görevine devam etmesi için aday gösterilirken, CHP'li 5 belediyede ise yeni isimler aday gösterildi.

CHP'de 18 saat süren Parti Meclisi sona ererken 145 belediye başkan adayı daha belli oldu. Toplantı sonrası açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Seyit Torun, "İstanbul'da 29 ilçe adayımızı belirledik. Bu zamanda toplamda 842 belediye başkan adayını açıkladık" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP Ataşehir Belediyesi eski Başkanı Battal İlgezdi tekrar aday gösterildi. Canan Kaftancıoğlu'nun istifa etmesine neden olduğu iddia edilen Bülent Kerimoğlu da tekrar Bakırköy Belediye Başkan adayı oldu. CHP, Büyükçekmece, Çatalca ve Sarıyer'de mevcut başkanlar Hasan Akgün, Cem Kara ve Şükrü Genç ile devam etme kararı aldı.

CHP'Lİ 5 BELEDİYEYE YENİ ADAY

İstanbul'da 5 CHP belediyesinde ise yeni aday gösterildi. Buna göre; Eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Attilla Aytaç yerine Adalar Belediye Başkan adayı oldu. Avcılar Belediye Başkanı Hanay Handan Toprak Benli'nin yerine ise Turan Hançerli aday gösterildi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Murat Hazinedar aday gösterilmezken, Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için Rıza Akpolat aday oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yerine ise Şerdil Dara Odabaşı aday gösterildi. Kartal Belediye Başkanı olan Altınok Öz'ün yerine ise Gökhan Yüksel aday gösterildi.

ADAY GÖSTERİLMEYEN 10 İLÇE KALDI

CHP'nin açıkladığı son adayların ardından İstanbul'da aday açıklanmayan 9 ilçe kaldı. Bunlar; Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenler, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Silivri ve Şişli.

Mevcut belediye başkanları:

Adalar - Atilla Aytaç

Ataşehir - İlhami Yılmaz

Avcılar - Hanay Handan Toprak Benli

Bakırköy - Bülent Kerimoğlu

Beşiktaş - Tahir Doğaç

Beylikdüzü- Ekrem İmamoğlu

Büyükçekmece - Hasan Akgün

Çatalca - Cem Kara

Kadıköy - Aykurt Nuhoğlu

Kartal - Altınok Öz

Maltepe - Ali Kılıç

Sarıyer - Şükrü Genç

Silivri - Özcan Işıklar

Şişli - Hayri İnönü

Aday gösterilen belediye başkanları:

Adalar - Erdem Gül

Ataşehir - Battal İlgezdi

Avcılar - Turan Hançerli

Bahçelievler - Mehmet Ali Özkan

Bakırköy - Bülent Kerimoğlu

Başakşehir - Abdulhadi Akmugan

Bayrampaşa - Remzi Albayrak

Beşiktaş - Rıza Akpolat

Beykoz - Coşkun Tosun

Büyükçekmece - Hasan Akgün

Çatalca - Cem Kara

Çekmeköy - Seyfettin Yıldırım

Esenyurt - Kemal Deniz Bozkurt

Fatih - Soner Özimer

Gaziosmanpaşa - Erkan Kaya

Güngören - İsmet Yaşar

Kadıköy - Şerdil Dara Odabaşı

Kartal - Gökhan Yüksel

Pendik - Mehmet Salih Usta

Sancaktepe - Özgen Nama

Sultanbeyli - Ayhan Koç

Sultangazi - Haluk Bozkurt

Şile - Ali Secaattin Güney

Tuzla - Salim Gürsoy

Ümraniye - Cafer Aktürk

Üsküdar - Ahmet Kılıç

Zeytinburnu - Adil Emecan

Eyüpsultan - Emel Bilenoğlu

Sarıyer - Şükrü Genç