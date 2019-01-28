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CHP, İstanbul'da 29 ilçe belediye başkan adayını belirledi. Buna göre, 5 belediye başkanı görevine devam etmesi için aday gösterilirken, CHP'li 5 belediyede ise yeni isimler aday gösterildi.
CHP'de 18 saat süren Parti Meclisi sona ererken 145 belediye başkan adayı daha belli oldu. Toplantı sonrası açıklama yapan Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Seyit Torun, "İstanbul'da 29 ilçe adayımızı belirledik. Bu zamanda toplamda 842 belediye başkan adayını açıkladık" dedi.
İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan CHP Ataşehir Belediyesi eski Başkanı Battal İlgezdi tekrar aday gösterildi. Canan Kaftancıoğlu'nun istifa etmesine neden olduğu iddia edilen Bülent Kerimoğlu da tekrar Bakırköy Belediye Başkan adayı oldu. CHP, Büyükçekmece, Çatalca ve Sarıyer'de mevcut başkanlar Hasan Akgün, Cem Kara ve Şükrü Genç ile devam etme kararı aldı.
CHP'Lİ 5 BELEDİYEYE YENİ ADAY
İstanbul'da 5 CHP belediyesinde ise yeni aday gösterildi. Buna göre; Eski Cumhuriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül, Attilla Aytaç yerine Adalar Belediye Başkan adayı oldu. Avcılar Belediye Başkanı Hanay Handan Toprak Benli'nin yerine ise Turan Hançerli aday gösterildi. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alınan Murat Hazinedar aday gösterilmezken, Beşiktaş Belediye Başkan adaylığı için Rıza Akpolat aday oldu. Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu'nun yerine ise Şerdil Dara Odabaşı aday gösterildi. Kartal Belediye Başkanı olan Altınok Öz'ün yerine ise Gökhan Yüksel aday gösterildi.
ADAY GÖSTERİLMEYEN 10 İLÇE KALDI
CHP'nin açıkladığı son adayların ardından İstanbul'da aday açıklanmayan 9 ilçe kaldı. Bunlar; Arnavutköy, Bağcılar, Beylikdüzü, Beyoğlu, Esenler, Kağıthane, Küçükçekmece, Maltepe, Silivri ve Şişli.
Mevcut belediye başkanları:
Adalar - Atilla Aytaç
Ataşehir - İlhami Yılmaz
Avcılar - Hanay Handan Toprak Benli
Bakırköy - Bülent Kerimoğlu
Beşiktaş - Tahir Doğaç
Beylikdüzü- Ekrem İmamoğlu
Büyükçekmece - Hasan Akgün
Çatalca - Cem Kara
Kadıköy - Aykurt Nuhoğlu
Kartal - Altınok Öz
Maltepe - Ali Kılıç
Sarıyer - Şükrü Genç
Silivri - Özcan Işıklar
Şişli - Hayri İnönü
Aday gösterilen belediye başkanları:
Adalar - Erdem Gül
Ataşehir - Battal İlgezdi
Avcılar - Turan Hançerli
Bahçelievler - Mehmet Ali Özkan
Bakırköy - Bülent Kerimoğlu
Başakşehir - Abdulhadi Akmugan
Bayrampaşa - Remzi Albayrak
Beşiktaş - Rıza Akpolat
Beykoz - Coşkun Tosun
Büyükçekmece - Hasan Akgün
Çatalca - Cem Kara
Çekmeköy - Seyfettin Yıldırım
Esenyurt - Kemal Deniz Bozkurt
Fatih - Soner Özimer
Gaziosmanpaşa - Erkan Kaya
Güngören - İsmet Yaşar
Kadıköy - Şerdil Dara Odabaşı
Kartal - Gökhan Yüksel
Pendik - Mehmet Salih Usta
Sancaktepe - Özgen Nama
Sultanbeyli - Ayhan Koç
Sultangazi - Haluk Bozkurt
Şile - Ali Secaattin Güney
Tuzla - Salim Gürsoy
Ümraniye - Cafer Aktürk
Üsküdar - Ahmet Kılıç
Zeytinburnu - Adil Emecan
Eyüpsultan - Emel Bilenoğlu
Sarıyer - Şükrü Genç
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