İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Musavvat Dervişoğlu, partisinin Bodrum Belediye Başkan adayı olarak Mehmet Tosun'u belirlediklerini açıkladı.

"ASIL KONU BODRUM'UN GÖNÜL İTTİFAKIDIR"

Yazılı bir açıklama yapan Dervişoğlu şu ifadelere yer verdi: İYİ Parti olarak Bodrum'un hak ve hukukunu korumak, siyasi kaygılarımızın çok ötesindedir. Siyasi partilerin kararlarının da üzerinde bir kararın olduğunu akıldan uzak tutulmamalıdır. Bu nedenle bizi ilgilendiren asıl konu Bodrum'un gönül ittifakıdır.

"BODRUM HALKININ BAŞKAN ADAYI MEHMET TOSUN'DUR"

Gönülleri birleştirecek kişi olarak Mehmet Tosun'u gördüklerini belirten Dervişoğlu, "Sadece İYİ Parti değil, Bodrum halkının belediye başkan adayı olarak kamuoyuna ilan ediyor, kendisine başarılar diliyorum" ifadesini kullandı.