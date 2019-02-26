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Cumhuriyet Halk Partisi'nin ( CHP) Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın adaylığı Muğla İl Seçim Kurulunca reddedildi.
CHP Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın avukatı Bodrum 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi’ne memnu haklarının iadesi için talepte bulundu. Yüksek Seçim Kurulu’nun bu konu ile ilgili düzeltme yapması için son gün çarşamba. Mahkemenin bu başvuru ile ilgili kabul ya da ret yönünde kararını ise en geç yarına kadar vermesi bekleniyor.
CHP Bodrum İlçe Başkanı Halil Karahan, AA muhabirine, "Hukuki süreç devam ediyor. YSK'nin kararını bekliyoruz. Bu yanlış karardan bir an önce dönülmesini ümit ediyoruz." dedi. Karahan, kararın erteleneceğine inandıklarını belirterek, aksi takdirde CHP'den başka bir aday çıkartıp yola devam edeceklerini kaydetti.
BODRUM'DA ADAY TARTIŞMASI
Bodrum Belediye Başkan adaylığı için işbirliği kapsamında CHP ile İYİ Parti'nin yaptığı görüşmeden sonuç alınmayınca, iki parti de kendi adayını gösterme kararı almıştı. Ancak seçimlere 52 gün kala CHP PM'de Kılıçdaroğlu'na verilen yetki sonrası, Mustafa Saruhan belediye başkan adayı olarak gösterilmişti.
CHP ile İYİ Parti arasında imzalanan ittifak protokolüyle, ilçelerde her iki partinin aday çıkaracağının netleşmesinin ardından, İYİ Parti Genel Merkezi, Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun'un ismini duyurmuştu.
MEMNU HAKLARIN İADESİ NEDİR?
Memnu hakların iadesi, diğer bir deyişle yasaklanmış hakların geri verilmesi, hükümlü hakkında bir cezaya mahkumiyet nedeniyle TCK dışındaki kanunların meydana getirdiği yasaklılıkları ortadan kaldıran bir ceza hukuku kurumudur. Yürürlükte bulunan 5237 sayılı TCK, cezanın infazı ile birlikte kişinin tüm yasaklanmış haklarını da geri kazanacağını belirtmektedir. Fakat, TCK dışındaki bazı özel kanunlar hükümlünün mahkumiyet nedeniyle bazı hakları kullanmasını engelleyen hükümler taşımaktadır. Örneğin, hükümlünün TCK’ya göre cezası infaz edildiği halde; avukatlık, milletvekilliği, mali müşavirlik, devlet memurluğu gibi meslekleri yapması ilgili mesleklerin özel kanunları ile yasaklanmıştır. Hükümlünün bu yasaklılık halinden kurtulmak için ayrıca mahkemeye başvurarak memnu hakların iadesi (yasaklanmış hakların geri verilmesi) kararı alması gerekir.
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