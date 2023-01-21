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Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde infial uyandıracak eylemini Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen gerçekleştirdi ve Kuran-ı Kerim yaktı.

Paludan’ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum." dedi.