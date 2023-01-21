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Aşırı sağcı politikacı Rasmus Paludan, bugün Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen provokatif eylemini gerçekleştirdi ve Kuran-ı Kerim yaktı.

Paludan’ın eylemi sırasında İsveç polisinin güvenlik önlemleri aldığı ve müdahale etmediği görüldü.

Eyleme Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada "Ülkemizin tüm uyarılarına rağmen, İsveç’te bugün kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim’e karşı yapılan aşağılık saldırıyı en güçlü şekilde lanetliyoruz" denildi.

Açıklamada ayrıca "Müslümanları hedef gösteren ve kutsal değerlerimize hakaret eden bu İslam düşmanı provokatif eyleme ifade özgürlüğü adı altında izin verilmesini hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Çünkü bu bir nefret suçudur. Bu aşağılık eylem aynı zamanda İslam düşmanlığının, ırkçı ve ayrımcı akımların Avrupa’da ulaştığı kaygı verici seviyenin de bir başka göstergesidir. İsveç makamlarını bu nefret suçunun failleri hakkında gerekli işlemleri yapmaya ve tüm ülkeleri ve uluslararası kuruluşları İslam düşmanlığına karşı dayanışma halinde somut tedbirler almaya çağırıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK: İSVEÇ MAKAMLARI SUÇ OLAN BU EYLEMİN PARÇASI OLMUŞTUR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kuran-ı Kerim'in İsveç'te büyükelçilik önünde yakılmasına sert tepki gösterdi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İsveç, bugün insanlık suçu olan alçakça bir eyleme izin vermiştir. Bu bir ifade hürriyeti değildir; tüm insani değerlere karşı düşmanca bir yaklaşımdır. İsveç makamları insanlığa karşı suç olan bir eylemin parçası olmuştur" ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU: BU İNSANLIK DIŞI SALDIRI KABUL EDİLEMEZ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Twitter hesabı üzerinden eyleme tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU: İNSANLIK DIŞI SALDIRI KABUL EDİLEMEZ Kılıçdaroğlu açıklamada "İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum" ifadelerini kullandı. HAMZA DAĞ: IRKÇILIKTIR, NEFRET SUÇUDUR, İNSANLIK SUÇUDUR AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ da İsveç'teki provokatif eyleme sert tepki gösterdi. Dağ, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Stockholm Büyükelçiliğimizin önünde Kur'an-ı Kerim’in yakılmasını lanetliyorum. Saldırıyı gerçekleştiren esfeli safilin mertebesindeki kişi ve ona ön açan İsveç Hükümeti açık bir provakasyon yapmıştır. Bu ifade özgürlüğü değildir. Irkçılıktır, nefret suçudur, insanlık suçudur" ifadelerini kullandı.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU "TÜM DÜNYADA İNFİAL YARATIR" DEMİŞTİ

Çavuşoğlu bugün eylem öncesinde İsveç'in izin vermesine ilişkin "Buna kimse fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyemez. Bugün başka bir dinin, başka bir kitabın yakılmasına izin vermiyorlar ama Kuran-ı Kerim söz konusu olunca, İslam düşmanlığı söz konusu olunca hemen ifade özgürlüğü, düşünce özgürlüğü diyorlar" demişti.

Gün içerisinde İsveç makamlarının gerekli tedbirleri almasını umduğunu söyleyen Çavuşoğlu "Nefret suçu, ırkçılık düşünce özgürlüğü değildir. İsveç yasalarına göre de değildir, Avrupa Konseyi kararlarına göre de değildir, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına göre de nefret suçu düşünce özgürlüğü veya ifade özgürlüğü değildir. Böylesine bir izin maalesef verildi, tüm uyarılarımıza rağmen. Bugün Türkiye saati ile 16-17 civarında böyle bir eylemin olacağını düşünüyoruz. Umarım o zamana kadar İsveç makamları gerekli tedbirleri alır ve buna fırsat vermezler. Çünkü bu tüm dünyada infial yaratacak. Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylem olur" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN AKAR, İSVEÇ SAVUNMA BAKANI'NIN ZİYARETİNİN İPTAL EDİLDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Milli Savunma Bakanı Akar da İsveç’te terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye aleyhine provokasyonlarını ve İsveç polisinin Türk Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılacağı ifade edilen gösteriye izin verdiği yönündeki haberlere ilişkin sabah saatlerinde "Bunlara karşı hareketsiz kalmak, tepki göstermemek kabul edilemez. Bunların mutlaka gereğinin yapılması tedbir alınması gerekirdi" diye konuşmuştu.

Akar "Geldiğimiz noktada İsveç Savunma Bakanı Jonson’un Türkiye’ye 27 Ocak’ta yapacağı ziyaretin önemi de anlamı da kalmadı. Bu nedenle ziyareti iptal ettik" ifadelerini kullanmıştı.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP: SÖZLER YETERLİ DEĞİL

İsveç'te Kuran yakma eylemine izin verilmesine yönelik konuşan TBMM Başkanı Şentop, "Sözler yeterli değil, biz işe bakıyoruz. İsveç'in bunlara müsaade etmesi bu nefret konusunda eylemcilerle suç ortaklığı, suça iştirak noktasında bir birliktelik içerisinde olduğunu gösterecektir" ifadelerini kullanmıştı.

BAHÇELİ DE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

MHP lideri Devlet Bahçeli de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İsveç´in başkenti Stockholm´de Cumhurbaşkanımızı hedef alan alçak teşebbüsten kısa bir süre sonra bu defa da Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim´e yönelik aşağılık bir tertip, zalim bir eylem Türk-İslam aleminde infiale neden olmuş, hitamında sabır taşını çatlatmıştır" demişti.

* Haberin görselleri Anadolu Ajansı'ndan servis edilmiştir.

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