O çilingir vahşeti anlattı! "Sabaha kadar uyumadım!" 0:00 / 0:00

İHA

Eskişehir’de, dün, telefoncu dükkanı olduğu öğrenilen İlkay Tokkal (42),eşi Emel Tokkal (41) ve çiftin 4 yaşındaki oğulları Doruk, evlerinde bıçaklanmış halde bulundu. Yapılan ilk belirlemede, üç kişinin vücudunda çok sayıda bıçak darbesi olduğu tespit edildi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Geniş güvenlik önlemleri alındı. Üst düzey polis yöneticileri kısa sürede olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

ÇİLİNGİR O VAHŞETİ ANLATTI

Öldürülenlerden anne Emel Tokkal’ın, ilk evliliğinden olan kızının annesine ulaşamayınca durumu Eskişehir’de bulunan arkadaşlarına haber verdiği; bunun üzerine eve gelen arkadaşlarının olaydan şüphelenerek çilingir çağırarak yardım istediği öğrenildi. Polis ekipleri gözetiminde evin kapısını açan çilingir Ahmet Boz, eve girdiğinde gördüğü dehşeti ve üzüntüsünü anlattı.

"POLİS GELMEDEN KAPIYI AÇAMAM DEDİM"

Kızı, annesine ulaşamadığını, evlerinin kapısını açmasını istediğini anlatan Ahmet Boz, "Ben o kapıyı açarım, ancak polis gelmeden açamam dedim. Ben 155’i aradım. Polisler kayıt açılmasını istedi. Kızı kayıt açtı. Sonra polisler geldi.

"UZUN SÜRE ZİLE BASTIK"

Uzun uzun zile bastık. Kapıda zorlama yoktu. Önce zehirlendiler ya da tatile gittiler sandık. Kapıyı biraz zorlanarak açtık. Kapıyı açınca ilk önce İlkay abinin cesedini gördüm. Kapının orada yerde yatıyordu zaten. Yakınları girmek istedi. Buna engel oldum. Yerlerdeki kanlar kuruydu. Akşam 8 gibi Doruk durmamış. Komşudan tablet almışlar. Yenge hanım lahmacun istemiş.

"DORUK'UN VÜCUDU TANINMAZ HALDEYDİ"

Doruk’un vücudu tanınmaz halde. Gece uyuyamadım. İlkay abinin (42) ilk eşindeki oğlu ile sıkıntıları vardı. Cinnet geçiren biri kendine o kadar zarar veremez. Bence bu olay bir cinayet. Ben bu zamana kadar böyle bir olay görmedim. İlkay abi kapı girişinde Emel abla (41) ve Doruk (4) salonda yerdeydi. Evin her yeri kandı. İçerde bayağı bir arbede yaşanmış. İçerideki odalardan kapının biri kırıktı" dedi.

"BU İNSANLIK DIŞI BİR DURUM"

İHA'daki habere göre yaşanan olayın dehşet verici olduğunu belirten çilingir Ahmet Boz, "Burada bizle büyüyen bir çocuktu. O çocuğa yapan başkasına neler yapardı. O eve geçen hafta taşındılar. Karı, koca ve çocuk dükkâna gelir, öyle eve giderlerdi. İlkay abi hep gülerdi. Maddi olarak herkes krizde. Sıkıntı yaşadığını biliyordum.

"ÖNCEKİ EŞİNDEN OLAN OĞLUYLA SIKINTILIYDI"

Önceki eşinden olan oğlu ile sıkıntı yaşıyordu. İlkay abi daha önce İzmir’de yaşıyordu. 6 yıl önce buraya taşınmış.

Zaten bir gün önce de biz saat 11.00 sıralarında selamlaşmıştık. Akşam da 07.30 gibi dükkânı kapatıp eve gitmiş zaten. Eve yemek sipariş etmişler, evin girişinde yemekler vardı.

Vahşetin yaşandığı evde kapıyı açan çilingir Ahmet Boz.

"ANLATILACAK GİBİ BİR ŞEY DEĞİL"

Evin içi çok kötü haldeydi. Bu insanlık dışı bir durum. Hele ki çocuğa yapılan zulüm çok kötü. Doruk bizim dükkânın önünde bisiklete biner gezinirdi. Ben sabaha kadar uyuyamadım. Bir anda çocuğu o halde gördüm. Anlatamam, anlatılacak gibi değil. Allah kimseye böyle bir şey göstermesin" diye anlattı.

İLK EŞİNDEN OLAN OĞLU GÖZALTINDA

DHA'da yer alan habere göre de, İlkay-Emel Tokkal çifti ile 4 yaşındaki çocukları Ali Doruk'un evlerinde bıçaklanarak öldürülmeleriyle ilgili İlkay Tokkal'ın ilk eşinden olan oğlu Buğra Can Tokkal'ın da aralarında olduğu 3 şüpheli gözaltına alındı. İlkay Tokkal´ın 7, Emel Tokkal ve Doruk´un 3´er kez bıçaklandığı saptandı.

KAPIDA ZORLAMA OLMAMASI TANIDIK ŞÜPHESİNİ DOĞURDU

Cinayetin ardından hemen araştırma başlatan Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki MOBESE ile güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı. Polis ekiplerince evde yapılan incelemede İlkay Tokkal´ın eşi ve çocuğuyla birlikte önceki akşam cep telefonu dükkanını kapattıktan sonra eve geldikleri, yemek sipariş verip yedikleri, kapıda herhangi bir zorlama olmadığı belirlendi. Bunun üzerine katil zanlısının tanıdık biri olma ihtimali üzerinde duruldu.

"BİRİ KOŞARAK AŞAĞI İNDİ"

Polis, apartmanın giriş katında iş yerleri bulunan çiftin komşuların ifadesine de başvurdu. Komşulardan biri Tokkal çiftinin 1 hafta önce taşındıklarını, olay gecesi duydukları sesleri, eşya yerleştirme zannederek, önemsemediklerini anlattı. Komşular polise, "O gün çekyat sesleri duyduk. Bir hafta oldular bu eve taşınalı. Biz `yerleşiyorlar´ diye düşündük. Çok ses geldi, eşyaların sesleri. Sonrasında kapı sertçe çarpıldı ve biri koşar adımlarla aşağı indi. Böyle bir şey olabileceği aklımıza gelmedi" dediler.

İKİSİNİN DE İKİNCİ EVLİLİĞİ

Yapılan araştırmalar sonunda İlkay Tokkal ile Emel Tokkal'ın ikinci evliliklerini yaptığı belirlendi. Bu bilgiden yola çıkan polis ekipleri, şüpheli olarak tespit ettikleri İlkay Tokkay'ın ilk eşinden olan 19 yaşındaki oğlu Buğra Can Tokkal ile Mehmet Şerif B. ve Ersin D.'yi sabaha karşı saklandıkları adreste yakalayarak, gözaltına aldı.