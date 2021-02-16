Aşı üreten bir firmadan daha AB'ye kullanım başvurusu

Eskişehir son dakika! Bir aile ölü bulundu! Sebebi ise... - Haberler

Üç kişilik aile ölü bulundu! 0:00 / 0:00

AA

Kentte bir apartmanın 5. katında ikamet eden İlkay (42) ve Emel Tokkal (41) çifti ile 4 yaşındaki çocukları Doruk'tan haber alamayan yakınları durumu 155 Polis İmdat Hattı'na bildirdi.

AA'nın haberine göre, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, çilingir yardımıyla kapısını açarak girdiği evde aynı aileden 3 kişinin cansız bedeniyle karşılaştı.

Yapılan incelemede, bıçaklandığı belirlenen karı koca ve çocuğun cansız bedeni, otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bölgedeki güvenlik kameralarını da araştıran polis ekipleri, çalışmalarını sürdürüyor.