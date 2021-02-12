Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerParaÇin mallarının dünya ticaretindeki payı 2020'de yüzde 14,5’e yükseldi
ABONE OL

Çin mallarının dünya ticaretindeki payı 2020'de yüzde 14.5’e yükseldi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının neden olduğu kriz, küresel ticarete tarihi hasarlar verirken, salgının ortaya çıktığı Çin’in ihracat mallarının yüzde 13,08 olan küresel pazar payı, 2020’de yüzde 14.5'e yükseldi. Krizde ABD’nin payı 0,45 puan azalarak yüzde 8.5’e ve Almanya’nın payı 0.09 puan düşerek yüzde 8’e geriledi

Çin mallarının dünya ticaretindeki payı 2020'de yüzde 14,5’e yükseldi
AA

Alman Ekonomi Araştırma Enstitüsü'nden (Ifo) elde edilen verilere göre, Kovid-19 salgının yaşandığı 2020’de Çin önemli rakipleri ABD ve Almanya'ya kıyasla dünya ihracatındaki payını artırdı.

Küresel ihracattaki payını geçen yıl bir önceki yıla göre 1,42 puan artıran Çin, payını yüzde 14,5’e yükseltti.

Söz konusu dönemde ABD’nin payı 0,45 puan azalarak yüzde 8,5’e ve Almanya’nın payı 0,09 puan düşerek yüzde 8’e geriledi.

Geçen yıl Fransa’nın ihracat mallarının küresel pazar payı 0,37 puan, İtalya’nın 0,14 puan, Kanada’nın 0,13 puan ve Japonya’nın 0,19 puan azaldı.

Aynı dönemde Endonezya’nın dünya ticaretindeki payı 0,06 puan, Malezya’nın 0,08 puan, Tayvan’ın 0,23 puan ve Vietnam’ın 0,25 puan arttı.

Analistler, Çin'in salgın deneyiminden dolayı Kovid-19 krizinden ekonomik olarak daha iyi çıktığını belirtiyor. MERS ve SARS gibi salgınlardan ders alan bu ülkede, kolektif refah bireysel özgürlüklerden daha değerli görülüyor.

Kovid-19 krizi olmasa bile yüksek büyümesi sayesinde Çin'in küresel ekonomideki payının artacağını değerlendiren analistler, salgın krizinin Çin'in yükselişini daha da hızlandırdığı vurguluyor.

Çin'in Kovid-19 krizinden, gelişmiş ülkelere kıyasla çok daha erken çıktığına işaret eden analistler, buna ek olarak Çin'in Kovid-19 krizinde yoğun talep gören maske gibi tıbbi koruyucu ekipmanlar ile laptop ve bilgisayar ekranı gibi ev ofis ürünlerinin de ülkenin küresel ihracattaki payını artırmasına önemli katkı yaptığını belirtti.

Öte yandan, Kovid-19 konusunda Batılı ülkelerden gelen eleştirilere karşılık veren Pekin yönetimi, salgın sonrası yüksek teknolojisini ve kendi kendine yeterliliğini artırmak için 5 yıllık programlar hazırladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AB'den 672.5 milyar Euro'luk kurtarma fonu
PARAKurtarma fonu için son imzalar atıldı
Dogecoin kaç TL? Kripto para Dogecoin nedir, nasıl alınır? Dogecoin neden yükseliyor?
PARADogecoin kaç TL?
İngiltere ekonomisi 2020'de rekor seviyede daraldı
PARAİngiltere'de rekor küçülme
TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık 71 milyar lira verdi
PARATCMB'den piyasaya 71 milyar TL
Norveç ekonomisi 2020'de yüzde 2.5 küçüldü
PARANorveç'ten 75 yılın en kötü performansı
Banka müşterileri 2020'de kredi masraflarına 16 milyar lira ödedi
PARABankalara ödenen komisyon tutarı arttı
TCMB, 2021 yılı Şubat ayı Beklenti Anketi İstatistiklerini açıkladı
PARAYıl sonu büyüme tahmini arttı
Son dakika haberi: 2020'de 36.7 milyar dolar cari açık verildi
PARACari açık 36 milyar doları aştı
Yurt içi piyasalar, sanayi üretimi ve cari işlemler verilerine odaklandı
PARAPiyasalarda karışık seyir
Kripto para Bitcoin! 237 yıllık banka Bitcoin'e giriyor
PARA237 yıllık banka Bitcoin'e giriyor