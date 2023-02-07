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HABERTURK.COM

Çin merkezli Global Times gazetesinin haberine göre, Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde meydana gelen depremin uydu görüntüleri çekildi. Depremin ardından uydudan çekilen görüntüler, felaketin boyutunu ortaya koydu.

Foto: Global Times

Türkiye'yi derinden sarsan depremlerin ardından, ülkenin güneydoğusunda ve çevresinde en az 185 artçı sarsıntı kaydedildi. Global Times'ın haberine göre, uzmanlar, afet bölgesindeki durumun belirsiz olması ve artçı sarsıntıların devam etmesi sebebiyle uydu görüntülerinin bilgi edinmenin ana yolu haline geldiğini söyledi.

Araştırmacılar, depremin merkez üssünün görüntülerini depremden önce yayınlanmış optik uydu görüntüleriyle karşılaştırdı. Depremin merkez üssünden yaklaşık üç kilometre uzaklıktaki bir yerleşim bölgesi görünüşe göre hasar gördü.

Foto: AA

Global Times, depremin merkez üssünde havanın sert olduğunu ve bölgeyi çevreleyen kalın bulutlar sebebiyle uydudan görüntü elde etmenin zorlaştığı ifade edildi.

Spacety, deprem bölgesindeki durumu takip etmeye ve depremin olduğu bölgelerdeki yardım çalışmalarına uydu görüntüsü desteği sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.