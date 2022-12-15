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Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

Özellikle son zamanlarda sıklıkla duyduğumuz çocuklarla kaliteli vakit geçirmek ne anlama geliyor? Sanayi toplumunun gelişmesiyle birlikte çalışma hayatına katılan kadın sayısının artmasıyla evde çocuklarla geçirilen zaman oldukça kısıtlı bir hal alamaya başladı. Çocukların en temel ihtiyaçlarından olan duygusal doyumluluk ise bu noktada çok daha önemli bir hal alamaya başladı. Çocuğun duygusal ve düşünce gelişimi için kaliteli vakit geçirmek kavramı önemini daha da artırdı. Bunu sağlamak için öncelikle çocuğun fiziksel ve duygusal ihtiyaçları karşılamak gerekli. Evde geçirdikleri vakit kısıtlı olan ebeveynler ise kaliteli vakit geçirememek konusunda oldukça endişeli. Oysa kısa sürede bile çocuklarla kaliteli vakit geçirmek mümkün. İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

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  • Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

    Çocuk dünyaya gözlerini açtığı andan itibaren anne ve babasının hem fiziksel hem de duygusal ilgisine ihtiyaç duyar. Karnını doyurmak, altını değiştirmek gibi fiziksel ihtiyaçlarının yanı sıra duygusal ihtiyaçlarının karşılanması da oldukça önemli. Anne babalar çocuklarıyla vakit geçirmenin sadece onlarla oyun oynamak olduğunu düşünde de esasen kaliteli vaktin sırrı çocuğun dünyasına inebilmekte gizli. Çocuklar yetişkinlerden çok farklı bir ruhsal boyut yaşarlar. Önemli olan burada çocukla ilgilenirken ya da oyun oynarken onun ruhuna dokunabilmektir. Peki, çocuklarla kaliteli vakit nasıl geçirilir? İşte çocukların dünyasına inmek ve ruhlarına dokunabilmek için muhteşem öneriler...

    Kaliteli vakit geçirmenin temel şartı; "Çocuğun yaşadığı ruhsal boyuta girmektir."
  • Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

    ÇOCUKLA KALİTELİ ZAMAN GEÇİRMEK NE DEMEKTİR?

    Çocukla birlikte geçirilen her anın dolu dolu olması, birlikte eğlenmek ve çocuğun zihinsel, fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimine destek olmak anlamına gelir. Yani vakit geçirmek ayrı, nitelikli vakit geçirmek ise apayrı şeylerdir.
  • Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

    Ebeveyn olarak gerek iş hayatı gerekse de ev hayatı ne kadar yoğun olursa olsun çocuğunuza vakit ayırmayı ihmal etmemelisiniz. Çünkü çocuğunuza ayırdığınız her dakika, onun dünyayı deneyimlemesine ve anlamasına yardımcı olur.
  • Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

    Burada en önemli olan şey ise yetişkinler çocuklarıyla oyun oynarken kendi işlerinden tamamen sıyrılıp o anı doyasıya yaşamaya adapte olmaktır. Çocuklar kaç yaşında olurlarsa olsun her daim anne-babalarından ilgi ve sevgi bekler. Her yaştaki çocuk için ilgi ve geçirilen zaman onun için önemli bir ihtiyaçtır. Bu süreçte birlikte neler yapılabileceği, yaşla birlikte değişse de, onunla gerçek bir kaliteli zaman için dikkat edilecek en önemli husus duygusal olarak birlikte olduğunuzu ona hissettirmek olmalı.
  • Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

    ÇOCUKLA KALİTELİ ZAMAN NASIL GEÇİRİLİR?

    Çocukla kaliteli vakit geçirebilmenin en önemli kilit noktasının onların ruhuna inebilmekte gizli olduğu unutulmamalıdır. Anne babaların hayat telaşesi içinde gerçeklik boyutundan sıyrılıp çocuklarının hayal dünyalarına erişebilmeleri gerekli.
  • Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

    Çocuklar zamanın içinde yani anı yaşarlarken yetişkinler ise zamanın dışındadır. Burada ebeveynlerin ilk adımı içinde bulundukları anda kalmaya çalışarak kendilerini zamanın akışına bırakmalıdır. Uzmanlar yetişkinlerin eşyaya hükmettiğini, çocukların ise eşyaya nüfuz ederek yaşadıklarını belirtiyor. Ebeveynler eşyaya hükmetmeyi bırakmalılar.
  • Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

    Duygularını içinden geldiği gibi yaşayan çocukların aksine yetişkinler kendini kontrol ederek yaşar. Çocukla yetişkin arasındaki en büyük farklılık da buradan kaynaklanır. İşte, çocukla kaliteli zaman geçirmek denilen şey, yetişkinin kendi yaşam boyutundan sıyrılıp çocuğun âlemine girdiği sırada akan zamanın adıdır.
  • Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

    Unutmayın! Çocuğunuzun gözlerinin içine bakarak onu gerçekten dikkatle dinlediğiniz tek bir dakika, onu dinlermiş gibi yaptığınız 10 dakikadan çok daha değerlidir. Çocukla birlikte kaliteli zaman geçirmek demek, bedenen ve ruhen orada olmak demektir.
  • Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

    Çocuğunuzla geçirdiğiniz bir saatin elli dakikasında elinizdeki cep telefonuyla ilgilenmemelisiniz. Çocuğunuzla geçirdiğiniz kısıtlı süre içinde TV'yi kapatın ve cep telefonunu ulaşamayacağınız bir yere kaldırın.
  • Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

    Aktivite olmaksızın karşılıklı sohbet etmek de kaliteli zaman geçirmek demektir. Ona okuldaki günün nasıl geçtiğini ve arkadaşlarıyla olan ilişkilerinin nasıl gittiğini anlatmasını sağlayacak sorular sorabilirsiniz, aynı şekilde siz de kendi gününüzü anlatabilirsiniz. Çocuk böylelikle duygu ve düşüncelerini belirtmeyi, aynı zamanda dinlemeyi ve dinlediği şeye göre cevap vermeyi öğrenir, böylelikle diğer insanlar ile olan iletişimi çok daha iyi olur, iletişim kurmakta zorluk çekmez ve soru sormaktan çekinmez.
  • Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

    Çocukla birlikte yapılabilecek aktiviteler olarak, çocuğun ilgi duyduğu şeyler yapılabilir. Örneğin, beraber yürüyüşe gitmek, piknik yapmak, oyun oynamak (kutu oyunları, evcilik vs.), birlikte spor yapmak (basketbol, voleybol vs.) olabilir. Böylelikle çocuk, ilgi alanlarının önemsendiğini, dolayısıyla kendisinin de önemsendiğinin farkına varır ve kendine olan güveni gelişir. Sevildiğini ve önemsendiğini hisseden çocuk kendine değer verir, dolayısıyla başkalarına da değer vermesi için ilk adım atılmış olur.
  • Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

    İşten eve geldiğinizde çok yorgun hissediyor olabilirsiniz. Ancak koltuğa uzanıp keyif yapmadan önce çocuğunuza sarılıp onu öpmek ve ona gününün nasıl geçtiğini sormak çok vaktinizi almaz. Üstelik sarılmak fiziksel stresinizi de azaltır.
  • Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

    Yemek yaparken, kırılan bir şeyi onarırken veya eve yeni bir eşya alınacakken çocuğunuzdan yardım alın. Çocuğunuzu bu tarz minik işlere dahil ederek birlikte geçirdiğiniz kaliteli zaman içerisinde ona yeni bir şey öğretip küçük yaştan sorumluluk kazandırabilirsiniz. Çocuklar genellikle bu tarz şeyleri çok eğlenceli bulur ve yetişkinlerin yaptıkları işlere yardım edince özgüvenleri yükselir.
  • Çocuğunuzla kısa zamanda kaliteli vakit geçirmek mümkün! İşte çocukların dünyasına inmek için muhteşem öneriler

    Birlikte kitap okumak çocukla nitelikli zaman geçirmenin en etkili yollarından biri. Özellikle uyku öncesi bunun için iyi bir zaman olabilir. Kitap okurken çocuğunuza kahraman hakkındaki düşüncelerini ve o benzer durumlarla karşılaşsaydı nasıl bir yol izlerdi, gibi konulardaki görüşlerini sorabilirsiniz.

 

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