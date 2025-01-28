Çocuk Köyü tartışması sürüyor

Üsküdar Belediyesi’nin önceki dönemde yaptığı Çocuk Köyü’yle ilgili geçtiğimiz aylarda bir tartışma yaşanmıştı.

Önceki dönemde açılan Çocuk Köyü’nün belediyenin yeni yönetimi tarafından kapatıldığına dair bazı iddialar gündeme gelmişti. O dönemde Üsküdar Belediyesi’ne bu iddiaları sormuş ve şu yanıtı almıştım:

YILBAŞI İTİBARİYLE...

“Çocuk köyünün kapatılması söz konusu değil. İşletmeciyle devam eden yasal bir süreç var. Yılbaşı itibariyle projenin uygulanmasına başlamayı hedefliyoruz. Proje çerçevesinde de oyun alanlarının revize edilmesi ve sosyal alanların genişletilmesi gerçekleştirilecek.”

"GÜVENLİK SORUNU VARDI"

Şimdilerde o tartışma yeniden başladı. Çocuk Köyü’nün kapandığına dair... Tabii tekrar sordum Üsküdar Belediyesi’ne. ‘Yılbaşı itibariyle yeni proje uygulanacaktı ne oldu?’ diye... Ve öğrendim ki şubatta yeniden ihaleye çıkılıyor. İşte belediyenin yanıtı: "Önceki dönemde alelacele açılmış ve güvenlik tedbirleri yetersizdi. Örneğin bir at misafirlerimizden birini ısırdı. Aynı zamanda da işletmeciyle yasal bir süreç vardı, şimdi tamamlandı ve şubat ayında ihaleye çıkılacak."