Çocuklara tekmeli saldırı tepki çekmişti, yakalandı!

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde gelin arabasının önünü kesen çocukları darbeden şüpheli yakalandı.
Sultanbeyli ilçesinde geçen günlerde meydana gelen olayda, düğün konvoyundaki bir araç sürücüsü, gelin arabasının önünü kesen çocukları tekme ve tokat atarak uzaklaştırmaya çalışması cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, söz konusu kişinin tekme attığı çocuğun yere savrulması da yer aldı.
EKİPLER ÇOCUĞUN AİLESİNE ULAŞTI
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tepki çeken görüntü ilgili çalışma başlattı. Mimar Sinan Mahallesi'nde düğün konvoyunun geçişi sırasında meydana gelen olaydaki mağdurun T.Ş. (11) olduğunu tespit eden ekipler, çocuğun ailesine ulaştı.
KİMLİĞİ BELİRLENİP, YAKALANDI
Konvoyun geçiş güzergahındaki çok sayıda güvenlik kamera görüntüsünü inceleyen ekipler, kimliğini belirledikleri şüpheli Y.Ö.'yü yakaladı.
"KASTEN YARALAMA"DAN SUÇ KAYDI
"Kasten yaralama"dan suç kaydı bulunan şüphelinin yüzde 50 zihinsel engelli olduğu tespit edildi. Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Fotoğraflar: DHA
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