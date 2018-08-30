'İcralık çocuk' görüntülerinin ardından...

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Çocukların icra yoluyla alınması sona eriyor

Boşanmış çiftlerin çocuklarının icra dairesi aracılığıyla teslim edilmesi işlemleri, yeni yasama yılında TBMM'ye sevk edilecek kanun teklifi ile sona erecek. Teklifin yasalaşmasıyla, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisi işlemleri, kurulacak olan Çocuk Teslim Merkezlerince yürütülecek. Ayrıca, çocuk teslimi sırasında kolluk görevlileri yer almayacak, psikolog ve pedagog gibi uzmanlar ile eğitimciler bulunacak. Bu arada konuyla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bir açıklama yaparak, 'velayetle ilgili davaya bakanlık müdahil olacak' denildi.

30.08.2018 - 16:05 | Güncelleme: AA

Boşanmış çiftlerin çocuklarının icra dairesi aracılığıyla teslimi işlemleri, yeni yasama yılında TBMM'ye sevk edilecek kanun teklifi ile sona erecek.

Boşanmış veya boşanma aşamasındaki ailelerin çocuklarının icra daireleri aracılığıyla teslim alınması sürecinin ortadan kaldırılmasıyla ilgili ayrıntılar belli oldu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığının 100 Günlük İcraat Programında, icra müdürlükleri vasıtasıyla gerçekleştirilen çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisine yönelik ilamların icra sistemi dışına çıkarılarak, ücretsiz gerçekleştirilmesine yönelik düzenleme yapılması da yer aldı.

Yeni yasama yılının başlamasıyla TBMM'nin gündemine gelmesi beklenen konulardan ilkinin çocuk teslimi olacağı öğrenildi.

Kurulması planlanan ve hazırlık çalışmaları devam eden yeni sistemde, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki tesisi işlemleri, icra daireleri yerine bu amaçla oluşturulacak özel merkezler aracılığıyla yapılacak.

"Çocuk Teslim Merkezi" adını alacak merkezler, bu tür işlemleri yürütecek. Böylece, çocuk teslimi ve çocukla kişisel ilişki kurulması işlemlerinin icra daireleri aracılığıyla yapılması sona erecek. Bu konuda İcra ve İflas Kanununda yer alan hükümler de yürürlükten kaldırılacak.

Öte yandan çocuğun yüksek yararı doğrultusunda teslim sırasında psikolog ve pedagog gibi uzmanlar ile eğitimciler de hazır bulunacak. Çocuk teslimi yerleri, çocuğun yüksek yararı gözetilerek belirlenecek kreş, okul ve adli görüşme odaları gibi alanlar olacak.

Çocuk teslimi sırasında kolluk görevlileri yer almayacak. Zorunlu durumlarda istisnai olarak kolluk görevlilerinden destek alınabilecek.

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurulması kararına aykırı hareket edenler, çocuğu teslim edene kadar tazyik hapsi ile cezalandırılacak.

 MASRAFLARI DEVLET KARŞILAYACAK

Velayete sahip anne veya babanın yükümlülüğünü haklı bir sebep olmaksızın birden fazla kez yerine getirmemesi, çocuğunu göstermemesi halinde, çocuğun menfaati dikkate alınarak velayet sahibi değiştirilebilecek. Ayrıca durum ve koşullara göre velayet kaldırılabilecek, çocuğa vasi de atanabilecek.

Çocuk teslimi veya çocukla kişisel ilişki kurmada yapılacak tüm masraflar devlet tarafından karşılanacak.

TASLAK SEÇİMDEN ÖNCE HAZIRLANMIŞTI

İcra ve İflas Kanunu'nda yer alan hüküm kapsamında icra dairesi aracılığıyla yapılan çocuk tesliminde yeni düzenlemeler yapılması, 24 Haziran seçimleri öncesinde gündeme gelmişti.

Adalet Bakanlığının seçimlerden önce hazırladığı Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Kanun Tasarısı Taslağı ile bu uygulamanın, kanuni düzenlemelerle yürürlükten kaldırılması hedeflenmişti. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, hazırlanan taslak hakkında, Bakanlar Kuruluna da bilgi vermişti. Ancak söz konusu taslak, seçimler nedeniyle TBMM'ye sevk edilememişti.

BAKANLIK DAVAYA MÜDAHİL OLACAK

Bağcılar'da küçük kızın icra zoruyla babasından alındığı olayla ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Açıklamada, "Ebeveynler ve çocuk ile ilgili devam eden yasal süreç bakanlığımız tarafından yakından takip edilecek ve velayetle ilgili davaya bakanlığımız adına müdahil olunacaktır" denildi. 

Bağcılar'da icra zoruyla babasından alınan çocuk haberleri ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıklama yaptı. Konuyla ilgili harekete geçen bakanlık küçük kızın yaşanan süreçten olumsuz etkilenmemesi için tüm yasal önlemlerin alınacağını belirtti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada velayetle ilgili davaya müdahil olunacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamanın tam metni ise şöyle:

"Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un talimatıyla, İstanbul İl Müdürlüğü ekiplerimiz konuyla ilgili olarak incelemelerini tamamlamışlardır. Gerçekleştirilen sosyal inceleme neticesinde;
'Ebeveynler ve çocuk ile ilgili devam eden yasal süreç Bakanlığımız tarafından yakından takip edilecek ve velayetle ilgili davaya Bakanlığımız adına müdahil olunacaktır. Çocuğumuzun 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanun kapsamında önleyici ve destekleyici tedbir kararları ile desteklenmesi, özellikle çocuk ve ergen psikiyatristi tarafından çocuğun durumunun gözlemlenmesi sağlanacaktır. İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün Çocuk Hizmetleri, Kadın Hizmetleri ve Hukuk Hizmetleri Birimleri ile koordineli olarak vakanın takibi sağlanacak, süreçten çocuğumuzun olumsuz etkilenmemesi adına gerekli tüm yasal önlemler alınacaktır. Ayrıca, ‘çocukların icra yoluyla teslimi’ konusunda, mevcut kanunun değişimi hususunda Adalet Bakanlığı ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

 

 

 

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