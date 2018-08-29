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'Kızımı benden zorla, süründürerek aldılar'
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Aile Bakanlığı minik Yağmur için harekete geçti

'İcralık çocuk' görüntülerinin ardından bakanlık harekete geçti. Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı, icra memurları tarafından babasından ‘zorla’ koparılan Yağmur için harekete geçti. Bakanlık yetkilileri baba Metin Çorlu’yu evinde ziyaret ederek, konunun takipçisi olacaklarını ifade etti.

29.08.2018 - 13:40 | Güncelleme: İHA

İstanbul Bağcılar'da 11 yaşındaki minik Yağmur’un annesi Züleyha Çorlu tarafından icra memurları aracılığıyla babası Metin Çorlu’dan ‘zorla’ alınması haberi üzerine Çalışma, Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı harekete geçti. İHA'nın haberine göre, Bakanlık yetkilileri, baba Metin Çorlu’yu Bağcılar'daki evinde ziyaret etti. Yaşanan sürece dair babadan bilgi alan yetkililer, sürecin takipçisi olacaklarını belirterek evden ayrıldı.

“KIZIMI BENDEN ZORLA, SÜRÜNDÜREK ALDILAR"

Kızını almak için her türlü mücadeleyi vereceğini belirten baba Metin Çorlu, “Ben sadece adalet istiyorum. Ben kızımın peşindeyim. Kızımı zorla aldılar. Süründürerek aldılar. O bir insan, 11 yaşında. Annesinden şiddet gördüğüne dair raporları var. Memurlar ayın 23’ünde buraya gelerek eşyalarını aldılar. En son da dün icra memurları geldiler. Kızım gitmek istemediğini söyledi. Annesinden şiddet gördüğünü söyledi. Ona rağmen zorla aldılar. Şuan pedagog raporu var. Bakın kızımın durumu nasıl. Neler yapmış kızıma. Sinemalarda bırakmış, kendisi gezmeye gitmiş. Parmağını kırmış haberim yok. Okula giderken düştü dediler. Sonra kızım baba annem beni döverek parmağımı kırdım dedi” diye konuştu.

“BAKANLIK YETKİLİLERİ ŞU AN EVİMİZDELER”

Konunun basında yer almasının ardından bakanlık yetkililerinin kendilerini ziyaret ettiğini söyleyen Çorlu, “Şu an bakanlık yetkilileri evimizde. Ben İçişleri Bakanlığından, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından rica ediyorum. Ne olur görevlerini yapsınlar. Ben bir babayım, ne olur beni anlayın. Kızım 'baba intihar edeceğim' dedi. Şu an hayatından endişe ediyorum. Bakanlık yetkilileri evdeler. İlgileniyorlar. Kameraların içeri girmesini istemediler. Bana sorular sordular. Bana raporların fotokopilerini çektirmemi söylediler. Şu an kızımı alabileceğime ilişkin bilgi vermediler. Kamera kayıtlarını izlediler biraz” şeklinde konuştu.


 

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YORUMLAR 3
  • Misafir 1 dakika önce
    Ne yapacakmış bakanlık yetkilileri? Kanunlar değişmedikçe bu acılar yaşanmaya devam edecek maalesef..Aile ve evlatlarımız üzerinde oyunlar oynanıyor.
  • Misafir 11 dakika önce
    Bu adm bu psikolojiyle cinnet getirp kadını vursa ne olacak bu ne aymazlık bu nasıl bir adalet düzeni
  • Misafir 12 dakika önce
    Rezillik adaletin olmadigi yerde bakanlik fasa fiso aramislarda takipci olacaklarda bu adam gibi kac tane var
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