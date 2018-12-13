Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili olarak, "Kaza tüm boyutlarıyla ilgilenecek sorumlular ortaya çıkarılacak gereken her şey yapılacaktır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, ikinci 100 günlük eylem planı toplantısında konuştu.

Ankara'da meydana gelen tren kazasıyla ilgili konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Büyük ve güçlü Türkiye yolunda emek göstermiş ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için emek vermiş böylece milletimizin kalbinde müstesna bir yer edinmiş devlet adamlarını saygıyla anıyorum.

Bu sabah 6,30 civarında erken saatlerde meydana gelen tren kazasıyla ilgili üzüntülerimiz isinle paylaşmak istiyorum. 3'ü makinist olmak üzere 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 47 vatandaşımız da yaralanmıştır.

Bu elim kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyor yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralılarımıza rabbimden acil şifalar niyaz ediyorum. Kaza ile ilgili adli ve idari soruşturma başlamıştır.

Kaza ile ilgili Cumhuriyet savcılığımız 3 kişiyi gözaltına almıştır. Kaza tüm boyutlarıyla ilgilenecek sorumlular ortaya çıkarılacak gereken her şey yapılacaktır."

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ankara'daki tren kazasıyla ilgili kusuru bulunduğu gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) personeli 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesindeki Marşandiz istasyonunda yüksek hızlı trenle kılavuz lokomotifin çarpışması sonucu meydana gelen kazaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, kusurlu oldukları gerekçesiyle TCDD'de görevli hareket memuru S.Y, tren teşkil memuru (makasçı) O.Y. ve kontrolör E.E.E. hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, Yenimahalle İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

SAVCILIK'TAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tren kazasıyla ilgili soruşturma başlattı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada, kaza soruşturmasında 3 savcının görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada 'Görevlendirilen Cumhuriyet Savcılarımız tarafından olay yerinde gerekli olay yeri incelemeleri yapılmış, soruşturma kapsamında ilgili tüm işlemlerin tamamı yerine getirilmiş, olayın kesin nedeninin tespiti için ilgili kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli talimatlar verilmiştir' denildi.





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