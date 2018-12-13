Tren kazasında hayatını kaybeden 3 makinist ve 5 yolcunun cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Acı haberi alan ailelerin kurum önündeki bekleyişi de sürüyor.

AKADEMİSYENLER YARALANDI

Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren'in (YHT) kılavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kazada, Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesinde ders veren akademisyenlerin de yaralandığı öğrenildi.



KTO Karatay Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Ankara-Konya seferini yapan Yüksek Hızlı Tren’in kılavuz trenle çarpışması sonucu meydana gelen kazayı, derin bir teessürle öğrenmiş bulunmaktayız. Ankara’da ikamet eden ve sabah treniyle üniversitemize ders vermek üzere gelmekte olan akademisyenlerimizden kazada yaralananlar olmuştur. Prof. Dr. Nurgün Platin, Doç. Dr. Ayşe Derya Kahraman, Doç. Dr. Bülent Elbasan (Misafir Öğretim Üyemiz),Dr. Öğr. Üyesi Bülent Bingöl ve Dr. Öğr. Üyesi Özlem Tekdemir Dökeroğlu yaralılar arasında yer almaktadır. Akademisyenlerimize Ankara’da gerekli tıbbi müdahaleler yapılmakta olup üniversite olarak sağlık durumlarını yakından takip etmekteyiz. KTO Karatay Üniversitesi olarak çalışma arkadaşlarımız ve kazada yaralanan tüm vatandaşlarımıza acil şifalar, hayatını kaybedenlere ise Allah’tan rahmet dileriz" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ