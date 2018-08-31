Türkiye'yi sarsan olayla ilgili peş peşe açıklamalar

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Darpla suçlanan o annenin avukatı konuştu

Türkiye'yi sarsan 'İcralık çocuk' görüntülerinin ardından darpla suçlanan anne Züleyha Ç.'nin avukatı Sena İzmitli Habertürk TV'ye konuştu. Avukat İzmitli müvekkiliyle ilgili iddiaları yalanlayarak, 'Ellerinde herhangi bir darp raporu yok. Baba küçük kızı etki altında bırakıyor' diyerek baba Metin Çorlu'yu suçladı. Bu arada annenin İngilizce öğretmeni olduğu ortaya çıktı.

31.08.2018 - 14:10 | Güncelleme:

İstanbul Bağcılar'da 10 yaşındaki Yağmur Çorlu'nun annesine verilmek üzere icra memurları tarafından babasından alındığı sırada ayrılmak istemeyerek gözyaşlarına boğulması, yürekleri burkarken, yaşananlarla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İcra memurları tarafından alınan küçük kızın Nisan ayında annesi Züleyna Ç.'nin şiddetine maruz kaldığı iddia edildi, bu nedenle Metin Çorlu'nun, boşandığı eşi Züleyha Ç.'den şikayetçi olduğu öğrenildi.

ANNENİN AVUKATI: İDDİALAR GERÇEK DIŞI

Anne Züleyha Ç.'nin avukatı Sena İzmitli, Habertürk TV canlı yayınına bağlanarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. 

Annenin çocuğa şiddet uyguladığı iddialarını yalanlayan İzmitli, 'Müvekkilim ve ben yaşananlardan dolayı çok üzgünüz ancak durum yansıtıldığı gibi değil. Çekişmeli açılan bir boşanma davası vardı. Bu dava içerisinde velayet tedbiren anneye verilmiştir. Babanın da 1 aylık kişisel ilişki hakkı vardır. Müvekkilim çocuğu teslim almak istediği zaman baba hakaret ederek çocuğu hiçbir şekilde teslim etmeyeceğini söylemiştir. Müvekkilim şiddet uygulayan taraf değildir' diye konuştu.

'BABA ETKİLİYOR' İDDİASI

Küçük kızın annesiyle bir problem yaşamadığını ifade eden avukat İzmitli, küçük kızda babasının yanında kaldığı 1 aylık süreç içinde değişimler başladığını ileri sürdü.

İzmitli, 'Bunun ısrarla altını çizmek istiyorum. Annesiyle herhangi bir problem yaşayan bir çocuk değil. Çocuktaki değişiklik babanın yanına gittikten sonra başlıyor. Herhangi bir darp raporu yok. Bunlar gerçeği yansıtmayan iddialar... Çocuğun etki altında bırakıldığını düşünüyoruz' dedi.  

BABA: 'BUNDAN SONRA ANNELİK YAPSIN'

Habertürk'e açıklamalarda bulunan baba Metin Çorlu ise "4,5 sene kızım benden ayrıydı. Annesi yolda beni görünce 'o senin baban değil' diyordu. Ben 1,5 ayda ne yaptım ki bu kız annesine tekme atıyor. Kızımın pedagoglara verdiği ifadelerin raporu var. Annesinin yumrukla parmağını kırdığını anlatmış, 'neredeyse annem her gün beni dövüyor' diye ifadesi var. Ben kızıma sadece sevgi verdim. Annesine sesleniyorum. Bundan sonra annelik yapsın, babasını kötülemesin" diye konuştu.  


13 KEZ EMNİYETLİK OLMUŞLAR

DHA'nın haberine göre, Züleyha Ç.'nin 13 kez emniyetlik olduğu da ortaya çıktı. Anne Züleyha Ç.'nin 2011 yılında 'kötü muamele', 2013 yılında 'şiddet' nedeniyle, 6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında eşi Metin Çorlu'dan aynı yıl 6 kez şikayetçi olduğu, diğer yıllarda da 'hakaret', 'tehdit' gibi suçlarla ilgili ifadesine başvurulduğu ortaya çıktı. 

 

 



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